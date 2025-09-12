الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي

العملات الأجنبيه،
العملات الأجنبيه، فيتو

أسعار العملات في البنك المركزي ، واصلت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه المصرى بختام حركه تعاملات الأسبوع بشركات الصرافة، وذلك وفقا لآخر التحديثات على حركة التعاملات بحسب ما نشره موقع البنك المركزي

اقرأ التالي: أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

العملات 
العملات، فيتو 

سعر الدولار في البنك المركزي 

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 

سعر الشراء 48.13 جنيه. 

سعر البيع 48.27 جنيه. 

سعر الدولار
الدولار، فيتو

سعر اليورو في البنك المركزي 

سعر الشراء 56.24 جنيه. 

سعر البيع 56.41 جنيه. 

سعر اليورو
اليورو، فيتو

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 

سعر الشراء 65.05 جنيه.

سعر البيع 65.25 جنيه. 

سعر الجنيه ااسترليني
الجنيه الإسترليني، فيتو

سعر الريال السعودي في البنك المركزي 

سعر الشراء 12.82 جنيه. 

سعر البيع 12.86  جنيه. 

سعر الريال السعودي
الريال السعودي، فيتو

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 

سعر الشراء 13.10 جنيه. 

سعر البيع 13.14 جنيه.

سعر الدرهم الاماراتي
الدرهم الإماراتي، فيتو

ويتولى البنك المركزي تحديد سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ويشرف على عمليات الصرف في البنوك التجارية، كما تساهم أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة. 

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري 

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم، تتفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، يقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

العملات - فيتو 
أسعار العملات، فيتو

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

متابعة  أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية، سواء للأفراد أو للشركات يساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغيرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًّا في إدارة الاقتصاد المصري، من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العملات في البنك المركزي العملات العربية العملات العربية والأجنبية العملات مقابل الجنيه العلاقات الاقتصادية العملات مقابل الجنيه المصري العملات

مواد متعلقة

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة بالصاغة

تعرف على سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الجمعة بالأسواق

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

سعر جرام الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

الأكثر قراءة

نتنياهو يرد على وزيرة إسرائيلية طالبت بإقناع القاهرة بتهجير الفلسطينيين: لا أمل في إقناع المصريين

5 قرارات جمهورية وعفو رئاسي وتكليفات حاسمة من السيسي لصالح المواطنين في الكهرباء والصحة

خطوات تقليل الاغتراب بين الكليات على موقع التنسيق (فيديو)

ارتفاع البيضاء وانخفاض كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025

ضبط 7 عناصر جنائية بتهمة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والخيار بعد 24 ساعة من انخفاضهما

متقلبة "يوم فوق ويوم تحت"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

سعر السمك اليوم، انخفاض 3 أصناف منها البلطي والبوري يواصل صدماته

خدمات

المزيد

تعرف على آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ترك البسملة بالفاتحة والسورة في الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الجلد في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads