التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، شهد مؤشر EGX استقرارا لمؤشرات البورصة المصرية في بداية حركة تعاملات اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025.

اقرأ التالي: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم

EGX30

التحليل الفنى للمؤشر الرئيسي EGX30

استقر مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليصل عند مستوى 34386 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل عند مستوى 42311 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليصل عند مستوى 15456 نقطة.

الاتجاه العام للمؤشر

الاتجاه العام للمؤشر على المدى القصير والمتوسط يُظهر اتجاهًا صاعدًا، حيث تمكن المؤشر من الحفاظ على التحرك أعلى خطوط الدعم الرئيسية، وتأكيد اختراقه لمستويات مقاومة مهمة سابقًا استمرار التداول أعلى متوسطات 50 و100 يوم يعد إشارة فنية إيجابية تعزز من استمرار الصعود.

مستويات الدعم والمقاومة

-الدعم الأول: 34000 نقطة – يمثل منطقة ارتداد قوية حال حدوث أي تراجعات.

-الدعم الثاني: 33,800 نقطة – مستوى أكثر عمقًا ويعكس قاع تصحيحي سابق.

-المقاومة الحالية: 33000 نقطة – إذا تم اختراقها بإغلاق يومي قوي، قد يستهدف المؤشر مستوى 35,000 نقطة.

EGX70

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

كما استقر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل عند مستوى 10835 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل عند مستوى 14265 نقطة.

اتجاه المؤشر العام

ويتحرك مؤشر EGX70 حاليًا في قناة عرضية مائلة للصعود، بعد سلسلة من التراجعات التصحيحية الطفيفة وعلى الرغم من الضغوط البيعية التي ظهرت مؤخرًا، لا يزال المؤشر يحتفظ باتجاهه الصاعد على المدى المتوسط، مدعومًا بوجود قوى شرائية تظهر بالقرب من مستويات الدعم الفنية، ما يمنح إشارات على احتمالات ارتداد صعودي في الجلسات المقبلة.

اهم اسعار المتاجرة - فيتو

مستويات الدعم والمقاومة

ويتحرك المؤشر حاليا حول مستوى 10829 نقطة، ويواجه مقاومة فنية رئيسية عند 11000 نقطة، والتي باختراقها قد يفتح المجال أمام استهداف مستويات 11500 ثم 12000 نقطة على الجانب الآخر، حيث يقف الدعم الأول عند مستوى 10000 نقطة، يليه دعم أكثر قوة عند 10500 نقطة، والذي يعد مستوى نفسي وفني هام يرتكز عليه المؤشر منذ بداية الشهر الجارى.

من المتوقع أن يشهد السوق تحركات إيجابية مشروطة بعودة النشاط الشرائي وارتفاع أحجام التداول، مع التركيز على الأسهم التي حافظت على اتجاه صاعد نسبي رغم التذبذبات الأخيرة كما أن أي كسر واضح لمستوى الدعم الأول عند 10000 نقطة قد يغير الاتجاه على المدى القصير إلى هابط، ما يتطلب تحركا سريعا من المستثمرين لضبط مراكزهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.