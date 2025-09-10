الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

التحليل الفنى
التحليل الفنى

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، شهد مؤشر EGX استقرارا لمؤشرات البورصة المصرية في بداية حركة تعاملات اليوم الأربعاء  10 سبتمبر 2025.

اقرأ التالي: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم 

 

<span style=
EGX30 

 

التحليل الفنى للمؤشر الرئيسي EGX30 

استقر مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليصل عند مستوى 34386 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل عند مستوى 42311 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليصل عند  مستوى 15456 نقطة.

الاتجاه العام للمؤشر 

الاتجاه العام للمؤشر على المدى القصير والمتوسط يُظهر اتجاهًا صاعدًا، حيث تمكن المؤشر من الحفاظ على التحرك أعلى خطوط الدعم الرئيسية، وتأكيد اختراقه لمستويات مقاومة مهمة سابقًا استمرار التداول أعلى متوسطات 50 و100 يوم يعد إشارة فنية إيجابية تعزز من استمرار الصعود.

مستويات الدعم والمقاومة

-الدعم الأول: 34000 نقطة – يمثل منطقة ارتداد قوية حال حدوث أي تراجعات.
-الدعم الثاني: 33,800 نقطة – مستوى أكثر عمقًا ويعكس قاع تصحيحي سابق.
-المقاومة الحالية: 33000  نقطة – إذا تم اختراقها بإغلاق يومي قوي، قد يستهدف المؤشر مستوى 35,000 نقطة.

<span style=
EGX70 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

كما استقر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل عند  مستوى 10835 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل عند مستوى 14265 نقطة.

اتجاه المؤشر العام

ويتحرك مؤشر EGX70 حاليًا في قناة عرضية مائلة للصعود، بعد سلسلة من التراجعات التصحيحية الطفيفة وعلى الرغم من الضغوط البيعية التي ظهرت مؤخرًا، لا يزال المؤشر يحتفظ باتجاهه الصاعد على المدى المتوسط، مدعومًا بوجود قوى شرائية تظهر بالقرب من مستويات الدعم الفنية، ما يمنح إشارات على احتمالات ارتداد صعودي في الجلسات المقبلة.

اهم اسعار المتاجرة - فيتو 
اهم اسعار المتاجرة - فيتو 

مستويات الدعم والمقاومة

ويتحرك المؤشر حاليا حول مستوى 10829 نقطة، ويواجه مقاومة فنية رئيسية عند 11000 نقطة، والتي باختراقها قد يفتح المجال أمام استهداف مستويات 11500 ثم 12000 نقطة على الجانب الآخر، حيث يقف الدعم الأول عند مستوى 10000 نقطة، يليه دعم أكثر قوة عند 10500 نقطة، والذي يعد مستوى نفسي وفني هام يرتكز عليه المؤشر منذ بداية الشهر الجارى.

من المتوقع أن يشهد السوق تحركات إيجابية مشروطة بعودة النشاط الشرائي وارتفاع أحجام التداول، مع التركيز على الأسهم التي حافظت على اتجاه صاعد نسبي رغم التذبذبات الأخيرة كما أن أي كسر واضح لمستوى الدعم الأول عند 10000 نقطة قد يغير الاتجاه على المدى القصير إلى هابط، ما يتطلب تحركا سريعا من المستثمرين لضبط مراكزهم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 EGX30 مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 EGX70 الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات المتوسطة والصغيرة مؤشرات البورصة اليوم مؤشرات البورصة المصرية مؤشرات البورصة مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط مؤشر EGX70 التحليل الفنى لمؤشرات البورصة المصرية

مواد متعلقة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

لحظة بلحظة، أسعار سبائك الذهب اليوم في الصاغة

سعر جرام الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر صرف الدولار في المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

تراجع سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع سعر الذهب على موقع البورصة اليوم الثلاثاء

التحليل الفني لمؤشرات البورصة اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads