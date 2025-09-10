أخبار الرياضة اليوم: انفراجة قريبة في ملف أرض الزمالك بأكتوبر.. ليفربول يستعد لرحيل محمد صلاح ويبدأ مفاوضات ضم خليفته.. إنستجرام يكشف المدرب الأقرب لقيادة الأهلي خلفا لـ ريبيرو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو" والتي جاءت كالتالي:

يبحث النادي الأهلي خلال الفترة الحالية عن التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، لقيادة الفريق خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، بعدما رحل عن الفريق بسبب تراجع النتائج.

وفي ظل بحث الأهلي عن مدير فني، أثار مايكل جسبورنينج، مدرب حراس المرمى السابق في الجهاز الفني لفريق يونيون برلين بقيادة السويسري أورس فيشر، حالة من الجدل بين جماهير النادي الأهلي، بعد متابعته الحساب الرسمي للقلعة الحمراء عبر إنستجرام، إلى جانب متابعة حساب خالد مرتجي نائب رئيس النادي.

هذه الخطوة دفعت العديد من المتابعين إلى ربطها بإمكانية تولي أورس فيشر القيادة الفنية للأهلي خلال المرحلة المقبلة، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن هناك انفراجة قريبة في ملف عودة أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة يبذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الحالية لإنهاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية، تمهيدًا لاستعادة الأرض من جديد، مشيرًا إلى أن الأمور تسير في الطريق الصحيح.

فجرت تقارير صحفية مفاجأة بأن مسئولي نادي ليفربول بدأوا رحلة التعاقد مع خليفة النجم المصري الدولي محمد صلاح ليحل محله في المستقبل.

وكشف موقع "فوتبول ترانسفيرز" أن محمد صلاح أصبح على وشك الرحيل عن ليفربول الصيف المقبل على الرغم من توقيعه على عقد لمدة عامين مع الريدز مؤخرًا.

وبدأ آرني سلوت مدرب ليفربول وريتشارد هيوز المدير الرياضي للنادي، مفاوضات التعاقد مع صفقة في الخط الهجومي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، حيث وقع الاختيار على البلجيكي ماليك فوفانا جناح ليون الفرنسي.

وبدأ ليفربول مفاوضات لضم اللاعب صاحب الـ20 عاما، حيث يريد مسؤولو الريدز إتمام الصفقة في يناير للاستفادة من إمكانيات اللاعب.

شهد الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف، وفي حضور محمد يوسف المدير الرياضي، ووليد صلاح الدين مدير الكرة، وأسامة هلال مدير التعاقدات والإسكاوتنج، مناقشة التصور الكامل الخاص باللاعبين في قطاع الكرة سواء على مستوى الفريق الأول أو فرق الناشئين.

وتضمن بيان الأهلي أنه في ضوء الثوابت المعمول بها في النادي والتي تشمل القيمة الفنية والتسويقية ورؤية المدير الفني وما جاء في الاجتماع من وجهات نظر، قرر رئيس النادي «المشرف على الكرة» انضمام كل من محمد يوسف ووليد صلاح الدين إلى لجنة التخطيط أثناء قيامها المعتاد في الفترة المقبلة بتنفيذ التصور المشار إليه بشأن كل العناصر التي تنتهي عقودهم، أو الذين يتم التعاقد معهم في مختلف الأعمار، وذلك بما يتماشى مع سياسة النادي ودعمه المستمر لقطاع الكرة.

انتظم التونسي سيف الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري.

وقدم اللاعب اعتذارًا رسميًا للجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا ولزملائه عما بدر منه خلال الفترة الماضية، وتعهد ببذل أقصى ما لديه من أجل الدفاع عن نادي الزمالك.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف القلعة الحمراء من رحيل حسين الشحات جناح الفريق، والانتقال لنادي الاتحاد الليبي.

وشدد المصدر على أن الأهلي يرحب بفكرة انتقال حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف الاتحاد الليبي، لكنهم اشترطوا وصول عرض رسمي من النادي الليبي لمناقشته بشكل جاد.

وأكد المصدر أن الأهلي لا يمانع في رحيل اللاعب إذا تم تقديم عرض مالي مناسب يناسب قيمة النادي واللاعب.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر المستجدات بشأن صفقة الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج، مؤكدًا أن موقف اللاعب قانوني وسليم.

وأوضح المصدر أن غرفة الوكلاء بـ”فيفا” معطلة ولا توجد قضايا ضده مشددًا أن أي نزاع قد يكون بين وكلاء فقط.

وأضاف المصدر أن حال اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية “كاس”، فإن الوكيل مطالب بدفع 25 ألف فرنك، وأقصى حكم سيكون تعويض مالي وليس إيقاف اللاعب.

أعلن نادي مانشستر سيتي تفاصيل إصابة عمر مرموش لاعب الفريق، وعدم قدرته على اللحاق بمباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد.

وأكد النادي في بيانه أن مرموش يعاني من إصابة في الركبة وأن الفريق الطبي لمانشستر سيتي طلب من اللاعب العودة لانجلترا لإجراء مزيد من الفحوصات.

رد روبن نيفيز لاعب الهلال السعودي، على الشائعات المنتشرة بشأن زواجه من زوجة الراحل جوتا لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد نشر صورة جمعتهما عبر حسابه على الانستجرام.

ونشر روبن نيفيز عبر حسابه على موقع انستجرام: "أنا دائمًا أؤمن بالجانب الطيب في الناس، رغم أن البعض حذرني من ذلك ورغم أنني أخطأت في مرات سابقة، إلا أنني لا أتمنى الشر لأي شخص الشخص الذي وضع هذه الصورة على غلاف المجلة لا يستحق أن يكون سعيدًا تمامًا كما أن اختيار الصورة لم يكن موفقًا أنا وزوجتي ديبورا معًا منذ أكثر من 11 عامًا سعداء ومع عائلة تجعلني فخورًا خلال هذه السنوات ولم نكن يومًا طرفًا في أي جدل".

توفي مشجع لمنتخب بوركينا فاسو في مدرجات ملعب 4 أغسطس، خلال مواجهة مصر، التي انتهت بالتعادل السلبي أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

وكشفت إذاعة Ouaga FM البوركينابية أن مشجعًا اسمه موموني تراوري فارق الحياة أثناء مشاهدته لمباراة بوركينا فاسو ضد مصر، في مدرجات ملعب 4 أغسطس، حيث سقط مغشيا عليه بسبب أزمة صحية تعرض لها عقب إحدى اللقطات داخل الملعب، وحاول المسعفون تقديم الإسعافات الأولية له، إلا أنه فارق الحياة.

