مفاجأة، ليفربول يجهز لرحيل محمد صلاح ويبدأ مفاوضات ضم خليفته

محمد صلاح، فجرت تقارير صحفية مفاجأة بأن مسئولي نادي ليفربول بدأوا رحلة التعاقد مع خليفة النجم المصري الدولي محمد صلاح ليحل محله في المستقبل.

وكشف موقع "فوتبول ترانسفيرز" أن محمد صلاح أصبح على وشك الرحيل عن ليفربول الصيف المقبل على الرغم من توقيعه على عقد لمدة عامين مع الريدز مؤخرًا.

وبدأ آرني سلوت مدرب ليفربول وريتشارد هيوز المدير الرياضي للنادي، مفاوضات التعاقد مع صفقة في الخط الهجومي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، حيث وقع الاختيار على البلجيكي ماليك فوفانا جناح ليون الفرنسي.

وبدأ ليفربول مفاوضات لضم اللاعب صاحب الـ20 عاما، حيث يريد مسؤولو الريدز إتمام الصفقة في يناير للاستفادة من إمكانيات اللاعب.

ويدرك ليفربول أن المنافسة على خدمات فوفانا صاحب الـ20 عامًا ستكون قوية، وقد ترددت شائعات عن اهتمام تشيلسي وآرسنال بخدماته خلال الصيف الماضي.

وكان فوفانا قد رفض في وقت سابق إمكانية اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث قال: "فكرت في الانتقال لكني أعتقد أن اللعب كثيرًا الآن أهم وهذا يجب أن يحدث في ليون".

ماليك فوفانا

هدية غير متوقعة من منتخب بوركينا فاسو لـ محمد صلاح قبل مغادرته

هدية غير متوقعة كانت في انتظار محمد صلاح، قائد منتخب مصر، قبل مغادرته بوركينا فاسو مساء الثلاثاء.

ووثق الحساب الرسمي للمنتخب المصري عبر منصة إكس في مقطع فيديو تلقي “صلاح” هدية أثناء مغادرته إلى غرف الملابس من أحد أفراد الجهاز الفني لمنتخب بوركينا فاسو.

وصمم عضو الجهاز الفني للمنتخب البوركيني صورة شخصية لمحمد صلاح، وهو ما تسبب في سعادة بالغة للفرعون المصري، حيث وجه الشكر له على الهدية التي تلقَّاها.

وغادر صلاح منفردًا على متن طائرة خاصة إلى إنجلترا من أجل الانتظام في تدريبات فريقه ليفربول الإنجليزي.

وقاد محمد صلاح منتخب مصر نحو تعادل مثير دون أهداف مع مضيفه بوركينا فاسو في الجولة الثامنة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا.

وأصبح منتخب مصر بحاجة لحصد نقطتين فقط من أجل ضمان التأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

ويواجه منتخب مصر نظيره الجيبوتي، يوم 6 أكتوبر المقبل، في الجولة التاسعة للتصفيات، وحال حقق الفوز سيتأهل، رسميًّا، إلى كأس العالم.

كما يلتقي منتخب مصر في الجولة العاشرة والأخيرة بضيفه غينيا بيساو، يوم 10 أكتوبر المقبل، على إستاد القاهرة.

