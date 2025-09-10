بعد اعتذاره لفيريرا، سيف الجزيري ينتظم في تدريبات الزمالك

انتظم التونسي سيف الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري.

وقدم اللاعب اعتذارًا رسميًا للجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا ولزملائه عما بدر منه خلال الفترة الماضية، وتعهد ببذل أقصى ما لديه من أجل الدفاع عن نادي الزمالك.

وعقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعب في حضور عبد الناصر مدير الكرة بالنادي وأظهر اللاعب التزامًا كبيرًا بالعقوبة التي فُرضت عليه، مما جعل المدير الفني يُقرر إعادته من جديد للتدريبات الجماعية اليوم بعد وصوله إلى المعدلات البدنية المطلوبة.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

