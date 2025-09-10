بفرمان من الخطيب، انضمام محمد يوسف ووليد صلاح إلى لجنة التخطيط في الأهلي

شهد الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف، وفي حضور محمد يوسف المدير الرياضي، ووليد صلاح الدين مدير الكرة، وأسامة هلال مدير التعاقدات والإسكاوتنج، مناقشة التصور الكامل الخاص باللاعبين في قطاع الكرة سواء على مستوى الفريق الأول أو فرق الناشئين.

وتضمن بيان الأهلي أنه في ضوء الثوابت المعمول بها في النادي والتي تشمل القيمة الفنية والتسويقية ورؤية المدير الفني وما جاء في الاجتماع من وجهات نظر، قرر رئيس النادي «المشرف على الكرة» انضمام كل من محمد يوسف ووليد صلاح الدين إلى لجنة التخطيط أثناء قيامها المعتاد في الفترة المقبلة بتنفيذ التصور المشار إليه بشأن كل العناصر التي تنتهي عقودهم، أو الذين يتم التعاقد معهم في مختلف الأعمار، وذلك بما يتماشى مع سياسة النادي ودعمه المستمر لقطاع الكرة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

