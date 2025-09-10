مسئول بالزمالك: انفراجة قريبة في ملف أرض أكتوبر

أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن هناك انفراجة قريبة في ملف عودة أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة يبذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الحالية لإنهاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية، تمهيدًا لاستعادة الأرض من جديد، مشيرًا إلى أن الأمور تسير في الطريق الصحيح.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم السبت الموافق 13 سبتمبر ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وفي السطور التالية، نعرض مشوار الزمالك في الدوري الممتاز قبل مواجهة المصري البورسعيدي.

مشوار الزمالك في الدوري الممتاز

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وخسر مباراة وتعادل مثلها.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع المقاولون العرب سلبيا، ثم فاز على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، قبل أن يفوز على فاركو بهدف نظيف، وأخيرا خسر من وادي دجلة 2-1.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجمعة، على استاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لخوض 4 مباريات قوية في الدوري الممتاز خلال شهر سبتمبر الجاري.

مباريات الزمالك في سبتمبر

ويخوض الزمالك 4 مباريات في شهر سبتمبر كالتالي:

الزمالك ضد المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر على استاد برج العرب الدولي، في الثامنة مساءً.

الزمالك ضد الإسماعيلي يوم 18 سبتمبر على استاد الإسماعيلية في الخامسة مساءً.

الزمالك ضد الجونة يوم 23 سبتمبر على استاد القاهرة في الثامنة مساءً

الزمالك ضد الأهلي يوم 29 سبتمبر على استاد القاهرة في الثامنة مساءً.

