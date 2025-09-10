نجم الهلال السعودي يرد على شائعة ارتباطه بزوجة زميله الراحل جوتا

رد روبن نيفيز لاعب الهلال السعودي، على الشائعات المنتشرة بشأن زواجه من زوجة الراحل جوتا لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد نشر صورة جمعتهما عبر حسابه على الانستجرام.

رد روبن نيفيز

ونشر روبن نيفيز عبر حسابه على موقع انستجرام: "أنا دائمًا أؤمن بالجانب الطيب في الناس، رغم أن البعض حذرني من ذلك ورغم أنني أخطأت في مرات سابقة، إلا أنني لا أتمنى الشر لأي شخص الشخص الذي وضع هذه الصورة على غلاف المجلة لا يستحق أن يكون سعيدًا تمامًا كما أن اختيار الصورة لم يكن موفقًا أنا وزوجتي ديبورا معًا منذ أكثر من 11 عامًا سعداء ومع عائلة تجعلني فخورًا خلال هذه السنوات ولم نكن يومًا طرفًا في أي جدل".

وتابع:" لقد بذلنا كل ما بوسعنا لمساعدة روت وعائلتها بأفضل طريقة ممكنة اختيار هذه الصورة غير موفق بقدر عدم توفيق الشخص الذي اختارها، وكذلك من قام بنشرها أنا أحترم أن لكل شخص عمله وأحترم أن يسعى، كل إنسان لتقديم الأفضل".

واختتم:" لكنني لا أحترم من لا يحترم الآخرين أكرر مرة أخرى أنا فخور بالمرأة التي لدي وبالعائلة التي لدي نحن فخورون بروت وبالقوة التي أظهرتها ونحن هنا لأي شيء تحتاجه وهي تعرف ذلك شكرًا لكم".

