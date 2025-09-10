الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم الهلال السعودي يرد على شائعة ارتباطه بزوجة زميله الراحل جوتا

نيفيز
نيفيز

رد روبن نيفيز لاعب الهلال السعودي، على الشائعات المنتشرة بشأن زواجه من زوجة الراحل جوتا لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد نشر صورة جمعتهما عبر حسابه على الانستجرام.

 

رد روبن نيفيز 

ونشر روبن نيفيز عبر حسابه على موقع انستجرام: "أنا دائمًا أؤمن بالجانب الطيب في الناس، رغم أن البعض حذرني من ذلك ورغم أنني أخطأت في مرات سابقة، إلا أنني لا أتمنى الشر لأي شخص الشخص الذي وضع هذه الصورة على غلاف المجلة لا يستحق أن يكون سعيدًا تمامًا كما أن اختيار الصورة لم يكن موفقًا أنا وزوجتي ديبورا معًا منذ أكثر من 11 عامًا سعداء ومع عائلة تجعلني فخورًا خلال هذه السنوات ولم نكن يومًا طرفًا في أي جدل".

 

وتابع:" لقد بذلنا كل ما بوسعنا لمساعدة روت وعائلتها بأفضل طريقة ممكنة اختيار هذه الصورة غير موفق بقدر عدم توفيق الشخص الذي اختارها، وكذلك من قام بنشرها أنا أحترم أن لكل شخص عمله وأحترم أن يسعى، كل إنسان لتقديم الأفضل".

واختتم:" لكنني لا أحترم من لا يحترم الآخرين أكرر مرة أخرى أنا فخور بالمرأة التي لدي وبالعائلة التي لدي نحن فخورون بروت وبالقوة التي أظهرتها ونحن هنا لأي شيء تحتاجه وهي تعرف ذلك شكرًا لكم". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال السعودي الانستجرام هلال السعودي لاعب نادي ليفربول الإنجليزي نادي ليفربول ناس نجم نجم الهلال السعودي نادي ليفربول الإنجليزي

مواد متعلقة

حارس فرنسا يعلن اعتزاله كرة القدم في سن الأربعين

الأرجنتيني الشاب نيكو باز لاعب الشهر في الدوري الايطالي

الصفقة الأغلى في تاريخ البريميرليج، إيزاك يشارك في تدريبات ليفربول للمرة الأولى (فيديو)

ميلان يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة بولونيا في الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

القبض على قاتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads