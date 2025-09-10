الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يرد على أنباء إيقاف بارون أوشينج

بارون
بارون

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر المستجدات بشأن صفقة الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج، مؤكدًا أن موقف اللاعب قانوني وسليم.

وأوضح المصدر أن غرفة الوكلاء بـ”فيفا” معطلة ولا توجد قضايا ضده مشددًا أن أي نزاع قد يكون بين وكلاء فقط.

وأضاف المصدر أن حال اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية “كاس”، فإن الوكيل مطالب بدفع 25 ألف فرنك، وأقصى حكم سيكون تعويض مالي وليس إيقاف اللاعب.

ترددت أنباء مؤخرًا عن تهديد الكيني بارون أوشينج، لاعب الزمالك، بالإيقاف بسبب توقيعه لوكالتين مختلفتين إحداهما سويدية قبل انضمامه للفريق الأبيض وأشارت التقارير إلى احتمالية شكوى الوكالة السويدية للفيفا، مما قد يعرّض اللاعب للعقوبة.

وفي المقابل، أكدت مصادر بالنادي أن موقف أوشينج سليم قانونيًا، موضحة أن الخلاف يقتصر على نزاع بين وكلاء ولا يمكن أن يؤدي لإيقافه، وأقصى ما قد يحدث هو فرض تعويض مالي عبر المحكمة الرياضية الدولية.

