عودة الدوليين وجلسة فيريرا، تفاصيل مران الزمالك استعدادا لمواجهة المصري

انتظم لاعبو الزمالك الدوليين في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت التدريبات مشاركة محمد صبحي وحسام عبد المجيد ونبيل عماد دونجا ثلاثي المنتخب الأول بعد العودة من بوركينا فاسو مع بعثة المنتخب الأول، وفي نفس الوقت شارك عمر جابر ومحمود حمدي الونش وناصر منسي بعد العودة من صفوف منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، كما شهدت التدريبات تواجد الفلسطيني آدم كايد.

وحرص الجهاز الفني على وضع برنامج خاص للاعبين الدوليين لتنفيذه في مران اليوم، لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وعقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في المران، استعدادًا للمباراة المقبلة.

وطالب يانيك فيريرا من اللاعبين ضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات والاستعداد بجدية للقاء المصري، ومنح المدير الفني بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في مران اليوم.

