8 طرق بسيطة لعلاج آلام الظهر بالمنزل

يمكن أن تساعد العديد من العلاجات المنزلية على تخفيف آلام الظهر، بما في ذلك التمدد والتمارين الرياضية، والكمادات الساخنة والباردة، وغيرها، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

النوم بشكل أفضل

عندما يعاني الشخص من آلام الظهر، قد يكون النوم صعبًا، ويمكن أن يكون حلقة مفرغة لأنه عندما لا يحصل على قسط كافٍ من النوم، قد يزداد ألم الظهر سوءًا.

ويمكن أن يؤدي وضع النوم السيئ أيضًا إلى تفاقم آلام الظهر، يمكن أن يحاول الشخص الاستلقاء على الجانبه، ووضع وسادة بين ركبتيه للحفاظ على عموده الفقري في وضع محايد وتخفيف الضغط على الظهر، وإذا كان بحاجة إلى النوم على ظهره، ووضع وسادة تحت ركبتيه، ويجب التأكد من النوم على مرتبة ثابتة مريحة.

وضعية جيدة

يمكن أن يؤدي وضع الجسم السيئ إلى تفاقم آلام الظهر، خاصة إذا جلس الشخص لفترات طويلة، ولا ينحني فوق لوحة المفاتيح أثناء العمل المكتبي، ومن المهم الجلوس في وضع مستقيم، مع ارخاء الكتفين ودعم الجسم على ظهر الكرسي.

ويجب محاول وضع وسادة أو منشفة ملفوفة بين أسفل الظهر والمقعد، والحافظ على القدم مسطحتين على الأرض.

الأدوية غير الموصوفة طبيًا

يوجد نوعان من مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية والتي تساعد بشكل متكرر في علاج آلام الظهر: الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) والأسيتامينوفين.

ولكل منهما بعض الآثار الجانبية، وقد لا يتمكن بعض الأشخاص من تناولها.

مسكنات الألم الموصوفة طبيًا

قد يحتاج بعض الأشخاص إلى مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الموصوفة طبيًا أو أدوية الأفيون للمساعدة في تخفيف الألم، وقد يصف الطبيب أيضًا مرخيات العضلات للمساعدة في تخفيف تشنجات العضلات المؤلمة.

أدوية مضادة للاكتئاب

قد يصف الطبيب أدوية مضادة للاكتئاب كجزء من علاج آلام أسفل الظهر المزمنة، حيث يُعتقد أن تأثير مضادات الاكتئاب على الرسل الكيميائية قد يؤثر على إشارات الألم في الجسم.

العلاج الطبيعي

يمكن لأخصائيي العلاج الطبيعي أن يعلموا المرضي كيفية الجلوس والوقوف والحركة بطريقة تحافظ على العمود الفقري في محاذاة مناسبة وتخفف الضغط على الظهر.

كما يمكنهم تعليم تمارين متخصصة تقوي عضلات الجذع التي تدعم الظهر، وتعد الجذع القوي أحد أفضل الطرق لمنع المزيد من آلام الظهر في المستقبل، وتظهر الدراسات أنه عند زيادة القوة والمرونة وتاقدرة على التحمل، تقل آلام الظهر - لكن الأمر يستغرق وقتًا.

البقاء نشيطًا

كان الأطباء يصفون الراحة في الفراش لآلام الظهر، ولكن بعد العديد من الأبحاث ثبت أن الاستلقاء ساكنًا هو أحد أسوأ الأشياء التي يمكن القيام بها، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم آلام الظهر ويؤدي إلى مضاعفات أخرى.

من المهم عدم الراحة لأكثر من يوم أو يومين، ومن المهم النهوض والبدء في الحركة ببطء مرة أخرى، ولقد ثبت أن التمرين هو أحد أكثر الطرق فعالية لتخفيف آلام الظهر بسرعة.

الثلج والحرارة

يساعد وضع الثلج بشكل منتظم على المناطق المؤلمة في الظهر على تقليل الألم والالتهاب الناتج عن الإصابة، يمكن تجربة ذلك عدة مرات في اليوم لمدة تصل إلى 20 دقيقة في كل مرة.

ولف الكيس بمنشفة رقيقة لحماية البشرة، وبعد بضعة أيام، ينتقل المريض إلى الحرارة، توضع وسادة تدفئة أو كيسًا دافئًا للمساعدة في استرخاء العضلات وزيادة تدفق الدم إلى المنطقة المصابة، ويمكن أيضًا تجربة الحمامات الدافئة للمساعدة في الاسترخاء.