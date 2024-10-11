كيف يسبب مرض كرون آلام الظهر وما هي طرق علاجه؟

يمكن أن يؤثر مرض كرون على مناطق من الجسم خارج الجهاز الهضمي، والتهاب المفاصل هو أحد الأعراض الشائعة لمرض كرون، ويمكن أن يؤثر غالبًا على المفاصل في العمود الفقري والوركين، مما يؤدي إلى آلام الظهر.

مرض كرون هو أحد النوعين الرئيسيين من مرض التهاب الأمعاء، والآخر هو التهاب القولون التقرحي.

يؤدي مرض كرون إلى التهاب يمكن أن يؤثر على أي جزء من الجهاز الهضمي، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى أعراض تؤثر على مناطق أخرى من الجسم، مثل آلام الظهر.

هل يمكن أن يسبب مرض كرون آلام الظهر؟

في حين يؤثر مرض كرون بشكل أساسي على الجهاز الهضمي، فإن بعض الأشخاص يعانون أيضًا من أعراض في مناطق أخرى من الجسم، وتسمى هذه الأعراض المظاهر خارج الأمعاء (EIMs).

التهاب المفاصل الروماتويدي شائع جدًا في مرض كرون: قدرت دراسة تحليلية أجريت عام 2024 على 52 دراسة أن 35% من المصابين بمرض كرون لديهم التهاب مفاصلي واحد على الأقل.

التهاب المفاصل هو التهاب مفاصلي في مرض كرون يمكن أن يؤدي إلى آلام الظهر، فالتهاب المفاصل هو النوع الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل الروماتويدي الذي يعاني منه الأشخاص المصابون بمرض التهاب الأمعاء، وفقًا لمؤسسة كرون والتهاب القولون.

قد يرى المريض التهاب المفاصل المرتبط بمرض التهاب الأمعاء يشار إليه باسم التهاب المفاصل المعوي، والتهاب المفاصل المعوي أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بمرض كرون مقارنة بالأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي.

في معظم الأشخاص المصابين بـمرض التهاب الأمعاء، يتبع التهاب المفاصل تشخيص مرض التهاب الأمعاء لديهم، ومع ذلك يقدر الباحثون أن حوالي 20% من الأشخاص المصابين بهذه الحالات قد يتلقون تشخيص التهاب المفاصل قبل تشخيص مرض التهاب الأمعاء.

آلام الظهر التي تحدث في مرض كرون هي نوع من آلام الظهر الالتهابية، وهذا يعني أنها تحدث نتيجة لالتهاب في الجسم، على عكس الإجهاد الميكانيكي.

الطريقة الدقيقة التي يؤدي بها مرض كرون إلى آلام الظهر غير معروفة، ومع ذلك يعتقد الباحثون أن العوامل التالية قد تساهم في ذلك:

اختلال توازن البكتيريا في الأمعاء، والذي يسمى خلل التوازن الجرثومي

هجرة الخلايا المناعية النشطة بين الأمعاء وأنسجة المفاصل

استعداد وراثي، وخاصة الجينات التي تشفر بروتين HLA-B27

أين يوجد ألم الظهر مع مرض كرون؟

يرجع نوع آلام الظهر التي تحدث مع مرض كرون إلى شيء يسمى التهاب المفاصل المحوري، ويشار إليه باسم التهاب الفقار أو اعتلال المفاصل الفقارية.

يؤثر التهاب المفاصل المحوري عادةً على العمود الفقري السفلي (القطني)، وقد يؤثر أيضًا على المفاصل العجزية الحرقفية عند قاعدة العمود الفقري، مما يسبب التهابًا يسمى التهاب المفصل العجزي الحرقفي.

يعاني الأشخاص من آلام الظهر بسبب مرض كرون عادةً بأعراض في منطقة أسفل الظهر والوركين، وقد يشمل ذلك الألم والتصلب الذي:

قد يتراوح من خفيف إلى شديد

قد يأتي ويختفي أو يكون مستمرًا

يصبح أكثر وضوحًا عند الراحة ويتحسن عادةً مع النشاط

يزداد سوءًا خلال فترات يشار إليها بالتوهجات

التهاب الفقار اللاصق هو نوع حاد من التهاب المفاصل المحوري الذي يمكن أن يؤدي إلى اندماج الفقرات في العمود الفقري، وتشير الأكاديمية الأمريكية لأمراض الروماتيزم إلى أن العديد من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل المحوري يتطورون إلى التهاب الفقار اللاصق.

أعراض أخرى لمرض كرون

يسبب مرض كرون التهابًا في أي نقطة في الجهاز الهضمي، وفي أغلب الأحيان تتأثر الأمعاء الغليظة (القولون) ونهاية الأمعاء الدقيقة (اللفائفي)، ويُطلق على هذا التهاب القولون اللفائفي ويمكن أن يسبب أعراضًا مثل:

ألم أو تقلصات في البطن

إسهال

فقدان الوزن غير المقصود

تتضمن الأعراض المحتملة الأخرى لمرض كرون ما يلي:

دم في البراز

حاجة متكررة وعاجلة للتبرز

تعب

حمى

غثيان أو قيء

انخفاض الشهية

بالإضافة إلى التهاب المفاصل المحوري، فإن أمثلة أخرى لالتهاب القولون اللفائفي المرتبط بمرض كرون هي:

التهاب المفاصل الذي يؤثر على المفاصل الأخرى في الجسم

تغيرات الجلد مثل الحمامي العقدية والغرغرينا القيحية الجلدية

التهاب العين مثل التهاب العنبية

مرض الكبد

حصوات الكلى

كيف يتم علاج آلام الظهر لدى الأشخاص المصابين بمرض كرون؟

يهدف علاج آلام الظهر لدى الأشخاص المصابين بمرض كرون إلى تخفيف الألم ومنع تفاقم الأعراض وتحسين نوعية الحياة، وعادةً ما ينطوي ذلك على تقليل الالتهاب في الجسم.

مثال على الأدوية التي يمكن استخدامها لعلاج كل من مرض كرون وآلام الظهر المرتبطة بمرض كرون هي مثبطات عامل نخر الورم ألفا. تعمل هذه الأدوية البيولوجية على تثبيط مسار التهاب معين يساهم في الإصابة بمرض كرون، وتشمل أدوية مثل( adalimumab - certolizumab - infliximab ).

ويمكن أن يكون العلاج الطبيعي مفيدًا أيضًا لآلام الظهر، ويمكن أن يساعد العمل مع أخصائي العلاج الطبيعي في تخفيف الألم وتحسين القوة والوضعية وتعزيز المرونة ونطاق الحركة.

وأخيرًا، يمكن أن يساعد إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة في معالجة مرض كرون وآلام الظهر المرتبطة به، وتتضمن بعض الأمثلة:

الإقلاع عن التدخين

البقاء نشطًا

تناول نظام غذائي متوازن يتجنب الأطعمة المسببة للالتهابات أو تلك التي تسبب أعراض مرض كرون

تقليل التوتر

الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة

فقدان الوزن إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن أو السمنة