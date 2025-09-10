موريتانيا تتعادل سلبيا مع جنوب السودان في تصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، انتهت مباراة منتخب جنوب السودان مع نظيره موريتانيا بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

السنغال تفوز على الكونغو الديمقراطية

فيما، خطف منتخب السنغال فوزًا مثيرًا خارج ملعبه أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، بثلاثية مقابل هدفين، لينتزع أسود التيرانجا صدارة المجموعة الثانية في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

تقدم منتخب الكونغو بهدف أحرزه المهاجم سيدريك باكامبو في الدقيقة 26، قبل أن يعزز المنتخب الكونغولي تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 33 عن طريق المهاجم يوان ويسا.

وقلص منتخب السنغال الفارق أمام الكونغو الديمقراطية بهدف باب جايي في الدقيقة 39، قبل أن يدرك منتخب السنغال التعادل أمام صاحب الأرض في بداية الشوط الثاني، بالتحديد في الدقيقة 53 عن طريق نيكولاس جاكسون.

وخطف المنتخب السنغالي هدف الفوز الثالث بهدف باب ماتار سار في الدقيقة 87.

وبات منتخب السنغال في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم، بفارق نقطتين عن الكونغو الديمقراطية، ليصبح المنتخب السنغالي على أعتاب التأهل لكأس العالم 2026، إذ يكفيه الفوز في أكتوبر المقبل على جنوب السودان وموريشيوس، دون النظر إلى نتائج المنافسين الآخرين.

