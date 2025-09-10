الأهلي يتعاقد مع لانا كونسيساو لتدعيم سيدات الطائرة

أعلن الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التعاقد مع البرازيلية لانا كونسيساو لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العوضي أن لانا وقعت على عقود الانضمام للنادي لمدة موسم لتمثيل فريق الطائرة في مختلف البطولات المحلية والقارية.

‏‎وأكد مدير النشاط الرياضي أن اللاعبة تمثل إضافة قوية، نظرًا لما تملكه من مقومات فنية مميزة، وخبرات كبيرة.

‎وأشار إلى أن التعاقد مع البرازيلية لانا جاء بناء على رؤية الجهاز الفني، بقيادة باولو ميلاجريس، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر من أجل مواصلة حصد الألقاب خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

وعلي صعيد آخر، تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.