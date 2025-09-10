الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

من هو أورس فيشر المرشح لتدريب النادي الأهلي؟

أورس فيشر
أورس فيشر

يواصل النادي الأهلي خلال الفترة الحالية البحث عن مدير فني أجنبي جديد، لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل مؤخرا عن القلعة الحمراء بسبب تراجع النتائج.

وفي ظل بحث الأهلي عن مدير فني، قام مايكل جسبورنينج، مدرب حراس المرمى السابق في الجهاز الفني لفريق يونيون برلين بقيادة السويسري أورس فيشر، بمتابعة الحساب الرسمي للقلعة الحمراء عبر إنستجرام، إلى جانب متابعة حساب خالد مرتجي نائب رئيس النادي.

هذه الخطوة دفعت العديد من المتابعين إلى ربطها بإمكانية تولي أورس فيشر القيادة الفنية للأهلي خلال المرحلة المقبلة، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

كما كشف مصدر أن السويسري أورس فيشر دخل ضمن القائمة المختصرة للمرشحين لتدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة، حيث تضم القائمة كلا من؛ أبيل فيريرا وسيرجيو كونسيساو وباولو بينتو.

 

من هو أورس فيشر؟

فيشر المولود في 20 فبراير 1966 بمدينة ترينجن السويسرية، خاض أكثر من 500 مباراة بقميصي زيورخ وسانت جالن، وتوج مع ناديه الأم زيورخ بكأس سويسرا عام 2000.

بعد اعتزاله عام 2003، اتجه فيشر إلى التدريب وبدأ مسيرته مع فرق الشباب في زيورخ، قبل أن يتولى قيادة الفريق الأول عام 2010 ويحقق معه المركز الثاني في الدوري السويسري. 

كما قاد نادي ثون لإنجاز تاريخي بالوصول إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي، لينال جائزة أفضل مدرب في سويسرا عام 2014.

وحقق فيشر نجاح كبير مع بازل السويسري بالتتويج بلقب الدوري مرتين متتاليتين (2015-2016 و2016-2017)، قبل أن يخوض تجربة استثنائية مع يونيون برلين الألماني منذ 2018، حيث صعد بالفريق إلى البوندسليجا للمرة الأولى في تاريخه، وقاده للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، قبل أن يرحل عن النادي في نوفمبر 2023.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي خوسيه ريبيرو ريبيرو أورس فيشر

مواد متعلقة

تطورات الحالة الصحية لثلاثي غزل المحلة

إنستجرام يكشف المدرب الأقرب لقيادة الأهلي خلفا لـ ريبيرو

موقف الأهلي من رحيل حسين الشحات إلى الاتحاد الليبي

موريتانيا تتعادل سلبيا مع جنوب السودان في تصفيات كأس العالم

منتخب البرتغال يحقق فوزا مثيرا على المجر بثلاثية في تصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، فرنسا وأيسلندا يتعادلان 1/1 في الشوط الأول

تصفيات كأس العالم، البرتغال تتعادل مع المجر 1/1 في الشوط الأول

موعد انتظام اللاعبين الدوليين في مران الأهلي

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

القبض على قاتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads