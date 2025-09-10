من هو أورس فيشر المرشح لتدريب النادي الأهلي؟

يواصل النادي الأهلي خلال الفترة الحالية البحث عن مدير فني أجنبي جديد، لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل مؤخرا عن القلعة الحمراء بسبب تراجع النتائج.

وفي ظل بحث الأهلي عن مدير فني، قام مايكل جسبورنينج، مدرب حراس المرمى السابق في الجهاز الفني لفريق يونيون برلين بقيادة السويسري أورس فيشر، بمتابعة الحساب الرسمي للقلعة الحمراء عبر إنستجرام، إلى جانب متابعة حساب خالد مرتجي نائب رئيس النادي.

هذه الخطوة دفعت العديد من المتابعين إلى ربطها بإمكانية تولي أورس فيشر القيادة الفنية للأهلي خلال المرحلة المقبلة، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

كما كشف مصدر أن السويسري أورس فيشر دخل ضمن القائمة المختصرة للمرشحين لتدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة، حيث تضم القائمة كلا من؛ أبيل فيريرا وسيرجيو كونسيساو وباولو بينتو.

من هو أورس فيشر؟

فيشر المولود في 20 فبراير 1966 بمدينة ترينجن السويسرية، خاض أكثر من 500 مباراة بقميصي زيورخ وسانت جالن، وتوج مع ناديه الأم زيورخ بكأس سويسرا عام 2000.

بعد اعتزاله عام 2003، اتجه فيشر إلى التدريب وبدأ مسيرته مع فرق الشباب في زيورخ، قبل أن يتولى قيادة الفريق الأول عام 2010 ويحقق معه المركز الثاني في الدوري السويسري.

كما قاد نادي ثون لإنجاز تاريخي بالوصول إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي، لينال جائزة أفضل مدرب في سويسرا عام 2014.

وحقق فيشر نجاح كبير مع بازل السويسري بالتتويج بلقب الدوري مرتين متتاليتين (2015-2016 و2016-2017)، قبل أن يخوض تجربة استثنائية مع يونيون برلين الألماني منذ 2018، حيث صعد بالفريق إلى البوندسليجا للمرة الأولى في تاريخه، وقاده للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، قبل أن يرحل عن النادي في نوفمبر 2023.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

