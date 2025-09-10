الخميس 11 سبتمبر 2025
ترشيد استهلاك الطاقة مسئولية وطنية، ندوة بمجمع إعلام الفيوم

ترشيد استهلاك الطاقة
ترشيد استهلاك الطاقة مسئولية وطنية، ندوة بمجمع إعلام الفيوم

نظم  مجمع إعلام الفيوم، اليوم الأربعاء  ندوة بعنوان " ترشيد الطاقة، مسؤولية وطنية "  تناولت الندوة التعريف بمصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وشرح بالتوضيح مصادر الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية ، طاقة الرياح، طاقة المياه، التحول الهيدروجين الأخضر من خلال فصل الهيدروجين عن الأكسجين من الماء واستخدامه لمصدر آمن جدا  للطاقة.

 

اهداف الندوة

وقالت حنان حمدى  مدير البرامج بالمجمع،  أن الهدف من الندوة هو توضيح مكانة مصر إقليميا ودوليا فى مجال أمن الطاقة وأهمية رفع الوعى بترشيد استخدامات الطاقة.

 

 

دور قطاع الإعلام الداخلي في رفع الوعي

وقال محمد هاشم مدير مجمع اعلام الفيوم، أن قطاع الإعلام الداخلى يعمل علي رفع الوعى المجتمعى بكافة القضايا ويطلق القطاع عدة حملات لخلق رأى عام مساند للقضايا الوطنية وتناول الهدف من حملة دعم تحويل مصر إلى مركز اقليمى للطاقة والعمل على تشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة.

 

 

الطاقة الجديدة والمتجددة

وقال الدكتور محمد عطية استاذ الفيزياء بجامعة الفيوم،  أن مصر تعد نفسها حاليا لتكون مصدر اقليمى  للهيدروجين الاخضر، واستخدام الطاقة النووية كمصدر آمن أيضا للطاقة المتجددة. 

وأضاف،  أنه مخطط بحلول 2035 أن يتم تقليل استهلاك الطاقة التقليدية بنسبة 43% واستبدالها بالطاقة الجديدة  لما لها من مميزات وعوائد اقتصادية وبيئية، ويتم توجه الدعم والتوسع فى مشاريع الطاقة الجديدة وبخاصة الطاقة الشمسية نظرا لما تتمتع به مصر من مناخ واستعرض مع الحضور بعض المشروعات القومية فى مجال الطاقة المتجددة وطالب بضرورة التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية للمؤسسات والمصالح الحكومية.

 

 

أهمية ترشيد الاستهلاك

و قالت المهندسة انتصار عبد الصبور مدير إدارة ترشيد الاستهلاك بشركة كهرباء بني سويف،  ان رفع الوعى لدى المواطنين بترشبد استهلاك الطاقة والكهرباء يعود علي  اقتصاديات الفرد والدولة وقدمت بعض النصائح الهامة لترشيد الاستهلاك، منها شراء الأجهزة المنزلية الموفرة للطاقة وتقليل تشغيل الأجهزة وقت الذروة " من  بعد الغروب"، استخدامات اللمبات الموفرة، فصل الأجهزة الكهربية عند عدم الاحتياج، تقليل الإنارة.

وخرجت الندوة بعدة توصياته اهمها، ضرورة رفع الوعى لدى طلاب المدارس والجامعات بأهمية الترشيد، ضرورة تسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة الشمسية

