آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

اقترب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، من الانتقال لنادي الاتحاد الليبي.

ولقي العرض الذي تقدم به نادي الاتحاد الليبي ترحيبا من مجلس إدارة النادي الأهلي واللاعب.

وأضاف المصدر أن حسين الشحات اتفق على كافة الأمور المالية، وأنه مستعد لخوض التجربة خاصة أنه بعيد تماما عن المشاركة في المباريات مع النادي الأهلي.

وأكد المصدر أن الساعات القادمة ستشهد تطورات بشأن خروج الشحات إعارة أو البيع النهائي خاصة أنه تبقى له عام مع النادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.