فحوصات طبية لـ عمر مرموش بعد عودته للقاهرة

يخضع  عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني ومانشستر سيتي الإنجليزي، لأشعة اليوم الأربعاء، بعد الإصابة التي تعرض لها  خلال مواجهة الفراعنة وبوركينا فاسو في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

وقال اتحاد الكرة: إن الإصابة التي تعرض لها عمر مرموش عبارة عن كدمة في أربطة الركبة، وأن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة بعد عودته إلى القاهرة  .

وتعادل منتخب مصر أمام  بوركينا فاسو بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات لكأس العالم 2026.

 

موعد مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي 

 

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادس من أكتوبر المقبل بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

 

سيناريوهات تأهل منتخب مصر لكأس العالم 

التعادل أمام بوركينا فاسو أجل صعود المنتخب للمونديال، لذلك يحتاج منتخب مصر للفوز على منتخب جيبوتي في الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لحسم التأهل.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- منتخب مصر - 20 نقطة

2- بوركينا فاسو- 15 نقطة

3- سيراليون - 12 نقطة

4-  غينيا بيساو - 10 نقاط

5- إثيوبيا- 6 نقاط

6- جيبوتي - نقطة واحدة

