الأهلي يعود للتدريبات الجماعية اليوم استعدادا لمواجهة إنبي

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

يعود فريق النادي الأهلي، للتدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة إنبي في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، في المباراة المقررة يوم الأحد على استاد المقاولون العرب.

ومنح عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لاعبيه راحة سلبية أمس الثلاثاء على أن يعود الفريق اليوم للتدريبات الجماعية.

فيما استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة عماد النحاس، على انضمام اللاعبين الدوليين للمران الجماعي غدا  الخميس، وذلك بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة صعبة أمام نظيره إنبي في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، في المباراة المقررة يوم الأحد على استاد المقاولون العرب والتى ستكون اختبارا مهما للجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس.

