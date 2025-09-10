الأهلي يعود للتدريبات الجماعية اليوم استعدادا لمواجهة إنبي

يعود فريق النادي الأهلي، للتدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة إنبي في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، في المباراة المقررة يوم الأحد على استاد المقاولون العرب.

ومنح عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لاعبيه راحة سلبية أمس الثلاثاء على أن يعود الفريق اليوم للتدريبات الجماعية.

فيما استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة عماد النحاس، على انضمام اللاعبين الدوليين للمران الجماعي غدا الخميس، وذلك بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة صعبة أمام نظيره إنبي في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، في المباراة المقررة يوم الأحد على استاد المقاولون العرب والتى ستكون اختبارا مهما للجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.