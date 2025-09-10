الأربعاء 10 سبتمبر 2025
وصول بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة ووزير الرياضة يستقبلها (صور)

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو

وصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد التعادل أمام  بوركينا فاسو بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات لكأس العالم 2026.

واستقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي،  بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن والتي وصلت في السابعة والنصف صباح اليوم إلى القاهرة قادمة من بوركينا فاسو بعد مواجهة منتخبها باستاد ٤ أغسطس في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ورافق بعثة منتخب مصر، خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ومصطفي أبو زهرة عضو المجلس وطارق أبو العينين عضو المجلس ورئيس بعثة الفريق في بوركينا.

وتوجه محمد صلاح إلى لندن مباشرة عقب انتهاء مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو عبر طائرة خاصة.

موعد مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي 

 

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادس من أكتوبر المقبل بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

 

