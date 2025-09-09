موعد انتظام اللاعبين الدوليين في مران الأهلي

استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة عماد النحاس، على انضمام اللاعبين الدوليين للمران الجماعي يوم الخميس المقبل، وذلك بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر.

ويأتي هذا ضمن البرنامج التدريبي المعد من قبل الجهاز الفني، لضمان تجهيز جميع اللاعبين لمواجهة الفريق المقبلة أمام إنبي بالدوري الممتاز.

يستعد الأهلي لمواجهة صعبة أمام نظيره إنبي في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، في المباراة المقررة يوم الأحد على استاد المقاولون العرب والتى ستكون اختبارا مهما للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس.

برنامج إعداد الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي

وقرر عماد النحاس، المدير الفني لفريق الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية اليوم الثلاثاء ضمن استعدادات الفريق لمواجهة إنبي.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء استعدادا لاستكمال برنامج التحضيرات، على أن يخوض الفريق حصصه التدريبية الجماعية يوم الخميس والجمعة والسبت في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وبعد انتهاء تدريبات يوم السبت، يدخل الأهلي في معسكر مغلق استعدادا لمباراة إنبي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على إستاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

