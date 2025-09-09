الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد انتظام اللاعبين الدوليين في مران الأهلي

الأهلي
الأهلي

استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة عماد النحاس، على انضمام اللاعبين الدوليين للمران الجماعي يوم الخميس المقبل، وذلك بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر.

ويأتي هذا ضمن البرنامج التدريبي المعد من قبل الجهاز الفني، لضمان تجهيز جميع اللاعبين لمواجهة الفريق المقبلة أمام إنبي بالدوري الممتاز.

يستعد الأهلي لمواجهة صعبة أمام نظيره إنبي في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، في المباراة المقررة يوم الأحد على استاد المقاولون العرب والتى ستكون اختبارا مهما للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس.

 

برنامج إعداد الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي

وقرر عماد النحاس، المدير الفني لفريق الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية اليوم الثلاثاء ضمن استعدادات الفريق لمواجهة إنبي.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا  الأربعاء استعدادا لاستكمال برنامج التحضيرات، على أن يخوض الفريق حصصه التدريبية الجماعية يوم الخميس والجمعة والسبت في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وبعد انتهاء تدريبات يوم السبت، يدخل الأهلي في معسكر مغلق استعدادا لمباراة إنبي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على إستاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أنبي الدوري الممتاز عماد النحاس الأهلي وإنبي الأهلي

مواد متعلقة

الكاميرون تسقط أمام الرأس الأخضر بهدف في تصفيات كأس العالم

رونالدو يقود هجوم تشكيل منتخب البرتغال ضد المجر في تصفيات كأس العالم

بقيادة النحاس، برنامج إعداد متكامل لـ الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

ثلاثية شالوليلي تقود ناميبيا للفوز على ساو تومي بتصفيات كأس العالم

النحاس يدرس اتخاذ قرار مفاجئ بشأن مشاركة إمام عاشور في مواجهة إنبي

تفاصيل اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي ومدير الكرة

مواعيد مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

تعادل مثير بين ليبيريا ومالاوي 2-2 في تصفيات كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم 9- 9- 2025

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads