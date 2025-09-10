الأربعاء 10 سبتمبر 2025
رافينيا ينتقد أنشيلوتي عقب خسارة البرازيل أمام بوليفيا

رافينيا، فيتو
رافينيا، فيتو

منتخب البرازيل، انتقد المهاجم البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة الإسباني،  كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب السامبا، لاشراكه في مباراة  بوليفيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، التي انتهت بخسارة البرازيل 1-0.

واشتكى رافينيا  بشدة من صعوبة لعب  مباراة تقام على ارتفاع 4100 متر فوق مستوى سطح البحر، مشيرا إلى أن الظروف الصعبة أثرت بوضوح على أداء اللاعبين وساهمت في سقوط منتخب البرازيل.

وقال رافينيا:" لماذا تم الدفع بلاعبين في أجواء صعبة بمباراة فوق مستوى سطح البحر في الوقت تم فيه إراحة لاعبي ريال مدريد.

وانتهت مباراة بوليفيا ضد البرازيل بمفاجأة من العيار الثقيل؛ حيث تمكن منتخب بوليفيا من الفوز على راقصي السامبا مبقيًا على آماله في التأهل إلى النسخة المقبلة من كأس العالم 2026.


مباراة بوليفيا ضد البرازيل

مباراة بوليفيا ضد البرازيل انتهت بفوز بوليفيا على السيليساو بهدف نظيف، صباح اليوم الأربعاء، وأقيمت في ختام الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل الهدف الوحيد لـ منتخب بوليفيا ميجيل أنخيل تيرسيروس بالدقيقة 45+4 من ركلة جزاء، ليرفع رصيد بلاده إلى 20 نقطة احتلت بها المركز السابع في الجولة الأخيرة بتصفيات أمريكا الجنوبية، بينما توقف رصيد البرازيل عند 28 نقطة لتتراجع إلى المركز الخامس.

الجريدة الرسمية
