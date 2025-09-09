حاسبات ومعلومات أسيوط تطرح برنامج "الذكاء الاصطناعي" بنظام الساعات المعتمدة

أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، عن طرح برنامج "الذكاء الاصطناعي" بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2025/2026، وذلك في إطار حرص الجامعة على التوسع في تقديم برامج نوعية متميزة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتدعم توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وبناء الاقتصاد المعرفي.

ويقام البرنامج تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة تيسير عبد الحميد عميدة الكلية، والدكتور خالد فتحي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح فاروق منسق البرنامج.

طرح برنامج "الذكاء الاصطناعي" بجامعة أسيوط

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن طرح برنامج "الذكاء الاصطناعي" يعكس رؤية الجامعة في مواكبة احتياجات المستقبل، ويجسد حرصها على إعداد جيل قادر على قيادة مسارات التطوير التكنولوجي والرقمي في مصر والمنطقة. وأوضح أن الجامعة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى بناء كوادر مؤهلة ليس فقط للانخراط في سوق العمل، بل أيضًا للمشاركة في صياغة حلول ذكية للتحديات المجتمعية ودعم خطط التنمية المستدامة.

ويمثل البرنامج إضافة نوعية إلى منظومة التعليم بجامعة أسيوط، حيث يسهم في دعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإعداد خريج متميز يمتلك المعارف والمهارات العلمية والعملية التي تمكنه من المنافسة عالميًا في مجالات التقنية الحديثة. ويقوم البرنامج على بيئة تعليمية وبحثية محفزة تنمي قدرات الابتكار والإبداع لدى الطلاب.

ويستهدف البرنامج إعداد كوادر متخصصة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في بناء مجتمع معرفي رقمي قادر على تطوير التطبيقات الذكية، وتقديم الاستشارات العلمية والفنية، إلى جانب إجراء الدراسات والبحوث التطبيقية المتقدمة في هذا المجال الحيوي.

كما يفتح البرنامج آفاقًا واسعة أمام خريجيه للعمل في مجالات متعددة، منها: هندسة وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي، الروبوتات، تقنيات التعلم العميق، وتحليل البيانات الضخمة.

وتتضمن شروط القبول بالبرنامج التحاق الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها علمي رياضة أو علمي علوم أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى في نفس العام الدراسي، وذلك طبقًا لقواعد التنسيق المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات أو مجلس الجامعات الخاصة.

كما يُشترط على طلاب شعبة علمي علوم اجتياز مقرر مقابل لمادة رياضيات (2) المقررة على طلاب علمي رياضة بالثانوية العامة، على أن يكون ذلك خارج المعدل التراكمي، ويُطبق البرنامج بنظام الساعات المعتمدة، حيث يشترط للحصول على درجة البكالوريوس اجتياز الطالب بنجاح 144 ساعة معتمدة.

