الكشف الطبي على 1200 مواطن فى قافلة مستشفى الأزهر بأسيوط

أطلقت جامعة الأزهر فرع أسيوط قافلة طبية مجانية فى جميع التخصصات الطبية إلى مركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج بإشراف الدكتور محمد منير ريان والدكتور هيثم عبد العظيم وكلاء الكلية والدكتور شريف مطاوع عبد الفضيل مدير المستشفى والدكتور محمد بهاء مدير العيادات الخارجية والدكتور محمد عبد الباسط مدير مكافحة العدوى ومنسق عام القافلة وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية تجاه أهالى محافظة سوهاج.

يأتي ذلك في إطار المشاركة المجتمعية لمؤسسة الأزهر جامعًا وجامعة مع مؤسسات الدولة ورفع المعاناة عن كاهل المجتمع وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا العام على قطاع المستشفيات والدكتور إبراهيم شعلان عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط.

توقيع الكشف الطبي لأكثر من 1200 مواطن

وقال الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي أسيوط، إن قافلة الأزهر الطبية التي تم توجيهها من مستشفي الأزهر الجامعي بأسيوط إلى بعض مراكز سوهاج، نفذت المستهدف منها، وتم توقيع الكشف الطبي لأكثر من 1200 مواطنًا.

كما أوضح الدكتور إبراهيم شعلان عميد الكلية أنه تم توفير جميع التخصصات الطبية وتقديم العلاج اللازم بالمجان، مضيفًا أنه بجانب الكشف الطبي تم إجراء فحص معملي وعمل إشاعات وكافة الفحوصات مجانًا كما تم تحويل أكثر من 40 علمية رمد و10 حالات جراحية و30 عملية حالة عمليات عظام و5 حالة عمليات أنف وإذن و5 حالات جلدية ليز و40 حالة علاج طبيعي بمستشفى الأزهر بأسيوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على صحتهم وسلامتها، بالإضافة للجلسات التوعوية والإرشادية التي قام بها الأطباء وأطقم التمريض للمواطنين وذلك بالتعاون مع الجمعية الشرعية بساحل طما والإدارة الصحية بمركز طما.



تأتي تلك القافلة الطبية في إطار مواصلة الدور المجتمعي التي تقوم به مستشفيات طب الأزهر بأسيوط للوصول للمرضي في كافة الأماكن بالمحافظة بجانب الدور التعليمي والتوعوي والإرشادي في المجال الطبي، حيث تم إستقبال القافلة الطبية بحفاوة بالغة وتوجيه الشكر لمستشفيات طب الأزهر الجامعي بأسيوط لدعمها ومساعدتها الدائمة للمواطنين والمناطق الأبعد والأكثر إحتياجا بالمحافظة.



شارك في القافلة أكثر من 25 طبيبًا متخصصًا من جميع التخصصات والأقسام بجامعة الأزهر أسيوط شملت: الأمراض الجلدية والباطنة العام والجراحة والأطفال والعظام والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والأمراض الصدرية والروماتيزم والتأهيل والقلب والأوعية الدموي ةوالصيدلية.

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