إزالة 35 حالة تعد بالبناء المخالف ضمن الموجة 27 في أسيوط

حملة إزالة بأسيوط،
حملة إزالة بأسيوط، فيتو

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء، وفي إطار الخطة الزمنية للمرحلة الثانية من الموجة 27 للإزالات الرامية للتصدي للبناء المخالف واسترداد حقوق الدولة.

 

إزالة 1956 متر مربع مباني و100 فدان و3 قراريط 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذت في نطاق 7 مراكز هي: الغنايم، منفلوط، أسيوط، صدفا، الفتح، أبوتيج، وساحل سليم، إلى جانب حي شرق وغرب مدينة أسيوط، وأسفرت عن إزالة 35 حالة تعد شملت 1956 مترًا مربعًا مباني، بالإضافة إلى 100 فدان و3 قراريط و21 سهمًا من الأراضي الزراعية، وذلك باستخدام معدات المراكز والأحياء، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية.

 

إزالة 16 حالة تعد بمركز أسيوط و9 حالات في أبوتيج

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الإزالات تنوعت بين تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الإصلاح الزراعي والمتغيرات المكانية، حيث تمت إزالة حالة تعدي بكل من مركزي ساحل سليم وصدفا وحي شرق وغرب، إلى جانب حالتين في مراكز الغنايم ومنفلوط والفتح، فضلًا عن 16 حالة بمركز أسيوط و9 حالات بمركز أبوتيج.

 

الموجة 27 للإزالات تنفذ على 3 مراحل

 

وأضاف محافظ أسيوط أن الموجة 27 للإزالات تنفذ على 3 مراحل؛ بدأت الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي، وتجرى المرحلة الثانية حاليًا من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر الجاري، على أن تنفذ المرحلة الثالثة من 4 إلى 24 أكتوبر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.

 

إزالة 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

إزالة 29 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي حالات تعد أو بناء مخالف، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن 114، أو من خلال الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، إضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528.

