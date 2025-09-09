الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط: اتخاذ إجراءات صارمة ضد المقاولين المتقاعسين في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

 أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المنفذة، مع الالتزام بسرعة الإنجاز والانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال المشروعات وتحقيق أهدافها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع.

 جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه محافظ أسيوط لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، وممثلي مكتب "دار الهندسة" الاستشاري، وسوزان محمد منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، إلى جانب رؤساء المراكز، ومديري المديريات الخدمية، ومسؤولي شركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز الطبيعي، الاتصالات)، وعدد من قيادات الوحدات التنفيذية.

 وتناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الصحة، الكهرباء، الاتصالات، الغاز الطبيعي، الرصف والري، بالإضافة إلى مناقشة التقارير والملاحظات الفنية التي رصدها مكتب "دار الهندسة بأسيوط" خلال جولاته الميدانية.

ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتلافي الملاحظات الفنية

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتلافي الملاحظات الفنية، لضمان تسليم المشروعات لجهات الاختصاص وتشغيلها بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل بحسم مع أي معوقات أو تأخير، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المقاولين المتقاعسين أو المقصرين.

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة الخدمات بالقرى، حيث تستهدف المرحلة الأولى 7 مراكز تضم 149 قرية و615 تابعًا وعزبة، بإجمالي 2716 مشروعًا تنمويًا وخدميًا بتكلفة تقترب من 80 مليار جنيه. 

محافظ أسيوط: 44 مليار جنيه للخدمات في المرحلة الأولى من حياة كريمة

محافظ أسيوط يشكل فريق عمل لاستكمال مشروعات حياة كريمة بأسيوط (صور)

وأضاف محافظ أسيوط أن مبادرة “حياة كريمة” لا تقتصر على تطوير البنية التحتية فحسب، بل تمتد لتشمل تحسين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

أسيوط الشرب والصرف الصحى الصرف الصحي اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف المصرى تطوير الريف المصري محافظ أسيوط محافظة اسيوط مشروعات حياة كريمة

