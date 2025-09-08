استعدادا للمونديال، منتخب الشباب يخسر 2-1 أمام بيراميدز وديا (صور)

خسر منتخب الشباب تحت 20 عامًا مباراته الودية أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز 2-1 فى المباراة الودية التي جرت اليوم في استاد الدفاع الجوى، ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم للشباب "تشيلى 2025".

منتخب الشباب يفوز على الشرطة العراقي

كان منتخب الشباب تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، قد فاز على فريق الشرطة العراقي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي جمعهما السبت الماضي على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، ضمن استعدادات الفراعنة الصغار لبطولة كأس العالم للشباب، التي تنطلق أواخر الشهر الحالي في دولة تشيلي.

موعد سفر منتخب الشباب إلى تشيلي

حدد أسامة نبيه المدير الفني لـمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، موعد سفر بعثة الفريق إلى جمهورية تشيلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، التي تقام هناك خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

موعد سفر منتخب الشباب إلى تشيلي

وحدد أسامة نبيه يوم 20 سبتمبر موعدا للسفر إلى تشيلي للمشاركة في مونديال الشباب، أي قبل إنطلاق البطولة بأسبوع كامل، خاصة أن الفريق سيخوض مباراته الأولى في كأس العالم للشباب أمام اليابان يوم 27 سبتمبر.

مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال الشباب

أعلن اتحاد الكرة المصري، في وقت سابق، مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقرر انطلاقها في دولة تشيلي سبتمبر المقبل.. وجاءت على النحو التالي:

اليابان ضد مصر - 27 سبتمبر

مصر ضد نيوزيلندا - 30 سبتمبر

تشيلي ضد مصر - 3 أكتوبر

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلندا.

