إعداد ضعيف لمنتخب مصر قبل مونديال الشباب بتشيلي.. الوديات المحلية مجرد مسكنات.. محاولات لمواجهة كوريا الجنوبية وديا قبل الافتتاح.. والمنتخب يغادر إلى تشيلي 20 سبتمبر

منتخب الشباب، بدأ العد التنازلي على إنطلاق بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، في دولة تشيلي في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين، والتي تشهد مشاركة منتخب مصر للشباب، ضمن 24 منتخبا يمثلون قارات العالم الست.

ويواصل منتخب الشباب تدريباته اليومية ضمن معسكره المفتوح المقام حاليًا في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، وسط أجواء من الجدية والتركيز سعيًا للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل المشاركة في البطولة العالمية.

منتخب الشباب يخوض وديتين أمام الأولمبي الكويتي

وكان منتخب مصر بدأ استعداداته لمونديال الشباب يوم 3 يوليو الماضي بالدخول في معسكر تدريبي مفتوح بمركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بمدينة 6 أكتوبر، تخلله مباراتين وديتين أمام منتخب الكويت الأولمبي، حيث فاز في الأول بنتيجة 3-2، فيما انتهت المباراة الثانية بالتعادل السلبي دون أهداف.

ودية منتخب الشباب أمام الكويت، فيتو

33 لاعبا في معسكر منتخب الشباب

عقب إنتهاء وديتي منتخب مصر للشباب أمام منتخب الكويت، قرر أسامة نبيه المدير الفني للفريق منح لاعبين راحة سلبية، قبل أن يعود لاستئناف تدريباته يوم 29 يوليو الماضي بمشاركة 33 لاعبا هم:

وضمت قائمة منتخب الشباب تحت 20 سنة التى أعلنها الكابتن أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب ٣٣ لاعبا هم : عبد المنعم تامر واحمد وهب وأحمد منشاوي ومحمد ريشه فى حراسة المرمى ومحمد ابراهيم ومحمد عوض واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومعاذ عطية وعبد الحميد أحمد ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد كاباكا ومحمد السيد واحمد وحيد وسيف سفاجا ورضوان حمزاوي وعلى ايهاب وكريم أحمد ومحمد عبد الله وعمر معوض وحامد عبد الله وأحمد شرف ومحمود صلاح وياسين عاطف وأحمد ناجي ويوسف صابر وادهم كريم ومحمد هيثم وحسن صابر وأيمن امير.

ودية منتخب الشباب أمام الاتصالات، فيتو

منتخب الشباب يواجه الاتصالات والأهلي وديا

مع إنطلاق المرحلة الثانية من معسكر منتخب مصر للشباب استعدادا للمونديال، ونظرا لفشل مسئولي اتحاد الكرة في توفير مباريات ودية دولية بعد مواجهتي الكويت، اضطر الجهاز الفني لخوض وديتين أمام الفريق الأول بنادي الاتصالات السبت الماضي، وفاز بها شباب الفراعنة بهدفين مقابل هدف، ثم خاض مباراة قوية أمام الأهلي وخسرها بهدف.

وفي الوقت الذي يخوض المنتخب المغربي للشباب وديات دولية على أعلى مستوى، غابت الوديات الدولية مع المنتخبات المشاركة في المونديال عن المنتخب المصري، الذي إكتفى بمواجهة ناديي الاتصالات والأهلي ومنتخب الكويت الأولمبي، علما بأن مجموعة مصر في كأس العالم لا تضم أي منتخبات خليجية، ولكن أسامة نبيه اضطر لمواجهة المنتخب الكويتي لعدم توفر بدائل.

ودية منتخب الشباب أمام الأهلي، فيتو

21 لاعبا في قائمة مصر بمونديال الشباب

وكشف علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، أن قائمة منتخب الشباب في بطولة كأس العالم بتشيلي، التي تقام في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر، ستضم 21 لاعبا فقط.

وأكد نبيل لفيتو، أن لائحة الفيفا حددت قائمة المنتخبات في مونديال الشباب بـ21 لاعبا فقط، بينهم ثلاث حراس مرمى، وهو عدد قليل نسبيا، خاصة في حالة حدوث إصابات في الفريق، لأن المدير الفني تكون اختيارته محدودة جدا أثناء المباريات.

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلاندا.

موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى تشيلي

وحدد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، موعد سفر بعثة الفريق إلى جمهورية تشيلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، حيث تطير بعثة الفراعنة يوم 22 سبتمبر للمشاركة في مونديال الشباب، أي قبل إنطلاق البطولة بأسبوع كامل، خاصة أن الفريق سيخوض مباراته الأولى في كأس العالم للشباب أمام اليابان يوم 27 سبتمبر.

مواعيد مباريات منتخب الشباب في كأس العالم

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، وجاءت على النحو التالي:

اليابان ضد مصر - 27 سبتمبر

مصر ضد نيوزيلندا - 30 سبتمبر

تشيلي ضد مصر - 3 أكتوبر

مواعيد مباريات منتخب الشباب في مونديال تشيلي، فيتو

أسامة نبيه يدرس منافسي مصر في المونديال

وأحضر الجهاز الفني لمنتخب الشباب سيديهات لأخر مباريات المنتخبات الثلاث تشيلي واليابان ونيوزيلندا في التصفيات المؤهلة للمونديال، وبدأ أسامة نبيه في دراستها جيدا للوقوف على مواطن القوة والضعف في المنتخبات الثلاث قبل مواجهاتها في المونديال

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

معسكر ختامي لمنتخب الشباب في تشيلي

وكشف علاء نبيل في تصريحات خاصة لفيتو، أن منتخب الشباب تحت 20 سنة، سيختتم تحضيراته لبطولة كأس العالم بمعسكر في دولة تشيلي، سيتخلله مباراتان وديتان مع منختبين من المنتخبات المشاركة في المونديال، سيتم تحديد هويتهما خلال الأيام القادمة

فيما أبلغ أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب الشباب تحت 20 سنة، مسئولي اتحاد الكرة رغبته في خوض مباراة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية خلال معسكره الأخير في تشيلي قبل أيام من إنطلاق المونديال، خاصة أن منتخب مصر سيواجه اليابان في أولى مبارياته بدور المجموعات بالمونديال، إلا أن مسئولي اتحاد الكرة لم يتلقوا أي رد من المنتخب الكوري بشأن المباراة الودية.

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