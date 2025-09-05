الجمعة 05 سبتمبر 2025
منتخب الشباب وجهازه الفني يدعمان المنتخب الأول قبل مواجهة إثيوبيا (فيديو)

الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، فيتو

حرص الجهاز الفنى لـمنتخب مواليد 2007 بقيادة وائل رياض ولاعبي الفريق، على توجيه رسالة دعم لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن قبل مباراة إثيوبيا التى تنطلق فى العاشرة مساء اليوم فى تصفيات كأس العالم.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، فيديو للجهاز الفنى واللاعبين يدعمون المنتخب بعبارة: "شجع مصر". 

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرتها في العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026

ويمكن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبخاصة قناة ON SPORT 1.

منتخب مصر يتصدر مجموعته قبل مواجهة إثيوبيا

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ9 نقاط، ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، ومنتخب إثيوبيا في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

ويتبقى 4 جولات في تصفيات كأس العالم، تقام في التوقف الدولي لشهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025 الجاري.

 

