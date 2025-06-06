فرص مصر في التأهل لكأس العالم للناشئين والشباب ومجموعات الفراعنة

منتخب الشباب، حقق منتخبا مصر للشباب تحت 20 سنة، والناشئين تحت 17 سنة، إنجازا فريدا، بعدما تأهلا معًا لأول مرة لبطولتي كأس العالم في مرحلتهما السنية، حيث نجح منتخب الشباب بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، في التأهل لمونديال الشباب المقرر إنطلاقه في دولة تشيلي في سبتمبر المقبل، بعدما إحتل المركز الرابع في بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي أقيمت في ضيافة مصر الشهر الماضي

أما منتخب الناشئين تحت 17 سنة بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، فقد نجح في بلوغ بطولة كأس العالم للناشئين التي تستضيفها قطر في الفترة من 5 إلى 27 نوفمبر المقبلين، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة

منتخب الناشئين، فيتو

منتخب الناشئين يتأهل للمونديال بشق الأنفس

منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة تأهل لمونديال قطر، بشق الأنفس، حيث إحتل المركز الثالث في مجموعته، بعدما فشل في التأهل للدور ربع النهائي من بطولة أمم افريقيا للناشئين التي أقيمت في المغرب، ليضرب موعدا مع نظيره الأنجولي في ملحق التصفيات، ويفوز عليه 2-1 ويخطف بطاقة التأهل لكأس العالم تحت 17 سنة بقطر

قرعة مجموعات مونديال الشباب، فيتو

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

أوقعت قرعة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم “تشيلي - نيوزيلندا - اليابان - مصر”.

وتقام بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا في دولة تشيلي بمشاركة 24 منتخبًا خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025، بتواجد منتخب مصر.

وجاء منتخب مصر ضمن المستوى الرابع في تصنيف المنتخبات قبل سحب القرعة، في العاصمة التشيلية سانتياجو.

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

فرص منتخب مصر للشباب في مونديال تشيلي

تبدو فرص منتخب مصر للشباب بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، بالغة الصعوبة في تجاوز دور المجموعات في بطولة كأس العالم، خاصة أنه سيواجه منتخب تشيلي صاحب الأرض والجمهور ومنظم البطولة، وهو أحد المنتخبات المرشحة لحسم اللقب لما يضمه من لاعبين أصحاب مهارات بدنية وفردية رفيعة، كما أن الفريق يتم إعداده للمونديال منذ أربع سنوات للممنافشة علي اللقب

أيضا سيصطدم منتخب مصر بمنتخب اليابان، صاحب الإنضباط التكتيكي والسرعات العالية، والذي يتم تجهيزه للمونديال منذ وقت طويل، ودائما ما تقدم اليابان نتائج جيدة في هذه المرحلة السنية، وستكون مهمة الفراعنة بالغة الصعوبة في تعطيل الكمبيوتر الياباني، ولكنها ليست مستحيلة

وتبدو فرصة منتخب مصر في الفوز أسهل نسبيا أمام منتخب نيوزيلندا، لتحقيق نتيجة إيجابية أمامه تحفظ ماء وجه الفراعنة في المونديال المقبل، ولكنها لن تكون كافية لمنحه بطاقة التأهل للدوري التالي في المونديال

أبرز لاعبي تشيلي

تدرك تشيلي أنها ستضطر إلى التحسن قبل استضافة كأس العالم تحت 20 عامًا. نجح فريق نيكولاس كوردوفا في التقدم إلى المرحلة النهائية، ولكن عندما واجه أقوى خصومه، فشل في الفوز بمباراة واحدة. ولكن الجانب الإيجابي، تمثل في أداء مهاجمهم خوان روسيل، الذي كان تألقه بمثابة نقطة بارزة.

مجموعة مصر في مونديال الناشئين بقطر

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في مجموعة تضم كلا من منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي

لتصبح مجموعة مصر مكونة من: منتخبات إنجلترا – فنزويلا – هايتي - مصر

ولن تكون فرص منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة بقيادة مديره الفني أحمد الكاس في كاس العالم، أفضل حالا من شقيقه، خاصة أنه سيصطدم بمنتخبي انجلترا وفنزويلا في دور المجموعات، ثم منتخب هايتي، وتبدو فرصة الفراعنة الصغار بالغة الصعوبة في الفوز على انجلترا وفنزويلا، وسيكون في حاجة إلى الفوز على هايتي ثم التعادل مع فنزويلا، حتى يحتفظ بأماله في بلوغ الدور التالي بالمونديال

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