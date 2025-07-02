الأربعاء 02 يوليو 2025
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رياضة

6 مباريات ودية في برنامج منتخب مصر استعدادا لمونديال الشباب

أسامة نبيه المدير
أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لـمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، أن برنامج إعداد الفراعنة الصغار لبطولة كأس العالم للشباب، الذي قدمه أسامة نبيه لمجلس إدارة اتحاد الكرة، تضمن رغبة الأخير في خوض 6 إلى 8 مباريات ودية على الأقل، قبل انطلاق منافسات المونديال في سبتمبر المقبل.

وشدد أسامة نبيه في الخطة التي قدمها لمجلس الجبلاية، على ألا تقل مواجهات الفريق الودية عن 6 مواجهات، وهو الحد الأدنى، الذي يجب أن يلعبه الفريق قبل التوجه إلى كأس العالم للشباب.

منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

مواجهات آسيوية ولاتينية

كما أكد أسامة نبيه في برنامجه لإعداد منتخب مصر للشباب، على ضرورة توفير مباريات مع مدارس آسيوية ولاتينية، خاصة أنه سيواجه منتخبي اليابان وتشيلي في دور المجموعات بمونديال الشباب

 

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلاند.

أسامة نبيه يعلق على قرعة كأس العالم

وعلق أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة على قرعة كأس العالم 

وقال نبيه مجموعة مصر قوية ولم يعد هناك فرق ضعيفة خاصة أن المنتخبات المشاركة هي الأفضل من كل أنحاء العالم.

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