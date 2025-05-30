الجمعة 30 مايو 2025
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رياضة

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

قرعة كأس العالم للشباب، أوقعت قرعة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم “تشيلي - نيوزيلندا - اليابان - مصر”.  

وتقام بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا في دولة تشيلي بمشاركة 24 منتخبًا خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025، بتواجد منتخب مصر.

 

نظام قرعة مونديال الشباب 

تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 6 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات  توزيعهما على أربعة أوعية تضم كل منها 6 منتخبات وفقًا لنظام تصنيف فيفا.
 

وكان منتخب مصر للشباب حصد بطاقة تأهله إلى البطولة، بعدما احتل المركز الرابع في كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، والتي أُقيمت في مصر، حيث حل في المركز الرابع بعد خسارته أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بركلات الترجيح.

 

وجاء منتخب مصر ضمن المستوى الرابع في تصنيف المنتخبات قبل سحب القرعة، في العاصمة التشيلية سانتياجو.

ويقود منتخب مصر للشباب جهاز فني بقيادة أسامة نبيه مديرًا فنيًا، ويعاونه علاء عبده مدربًا عامًا، ومحمد عمر النور مدربًا، وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى.

 

وتضم كأس العالم للشباب تحت 20 عاما الفريقين الأكثر تتويجًا بالبطولة: الأرجنتين، بستة ألقاب، والبرازيل، الفائزة باللقب خمس مرات، فيما تُعد كاليدونيا الجديدة هي الدولة الوحيدة التي ستشارك لأول مرة.

وتتكون البطولة من 24 فريقًا، من بينها مصر، وتأتي على النحو التالي:

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، المملكة العربية السعودية.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: مصر، المغرب، نيجيريا، جنوب إفريقيا.

الكونكاكاف: كوبا، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة الأمريكية.

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم: الأرجنتين، البرازيل، تشيلي الدولة المضيفة، كولومبيا، باراجواي.

 

تصنيف منتخبات كأس العالم للشباب

وتضم مستويات المنتخبات المشاركة بالمونديال كلا من:

- المستوى الأول: تشيلي - إيطاليا - الولايات المتحدة - كوريا الجنوبية - البرازيل - كولومبيا.

- المستوى الثاني: نيوزيلندا - فرنسا - أوكرانيا - الأرجنتين - نيجيريا - المكسيك.

- المستوى الثالث: اليابان - إسبانيا - جنوب إفريقيا - أستراليا - بنما - النرويج.

- المستوى الرابع: مصر - السعودية - باراجواي - كوبا - المغرب - كاليدونيا الجديدة.

جدير بالذكر أن  الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة شارك فى ورشة عمل فور وصوله  إلى تشيلي لحضور قرعة كأس العالم  .


ويضم وفد الجهاز الفني للمنتخب المصري كلًّا من: الكابتن أسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور المدير الإداري.

 

وستكون هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها تشيلي نهائيات كأس العالم، بعد أن نظَّمت النسخة التي أُقيمت عام 1987، حين كانت تُعرف باسم بطولة العالم للشباب، وفي تلك المناسبة، تغلبت يوغوسلافيا على ألمانيا الغربية بركلات الترجيح لتتوّج باللقب، كما استضافت تشيلي كأس العالم لكرة القدم عام 1962، وكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2008، وكأس العالم تحت 17 سنة 2015.

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