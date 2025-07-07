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رياضة

21 لاعبا في قائمة منتخب الشباب بكأس العالم بتشيلي

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

منتخب الشباب، كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، أن قائمة الفريق في بطولة كأس العالم بتشيلي، التي تقام في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر، ستضم 21 لاعبا فقط.

وأكد المصدر، أن لائحة الفيفا حددت قائمة المنتخبات في مونديال الشباب بـ21 لاعبا فقط، بينهم ثلاث حراس مرمى، وهو عدد قليل نسبيا، خاصة في حالة حدوث إصابات في الفريق، لأن المدير الفني تكون اختيارته محدودة جدا أثناء المباريات.

 

برنامج إعداد منتخب مصر لمونديال الشباب

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لـمنتخب الشباب تحت 20 سنة، أن برنامج إعداد الفراعنة الصغار لبطولة كأس العالم للشباب، الذي قدمه أسامة نبيه لمجلس إدارة اتحاد الكرة، تضمن رغبة الأخير في خوض 6 إلى 8 مباريات ودية على الأقل، قبل انطلاق منافسات المونديال في سبتمبر المقبل.

منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

مواجهات آسيوية ولاتينية

كما أكد أسامة نبيه في برنامجه لإعداد منتخب الشباب، على ضرورة توفير مباريات مع مدارس آسيوية ولاتينية، خاصة أنه سيواجه منتخبي اليابان وتشيلي في دور المجموعات بمونديال الشباب.

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلاندا.

أسامة نبيه يعلق على قرعة كأس العالم

وعلق أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة على قرعة كأس العالم.

وقال نبيه مجموعة مصر قوية ولم يعد هناك فرق ضعيفة خاصة أن المنتخبات المشاركة هي الأفضل من كل أنحاء العالم.

 

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