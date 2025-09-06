جامعة القناة تنظم برنامجًا تدريبيًا حول "تقدير الذات والوعي" لطلاب مدارس الإسماعيلية (صور)

نظمت جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "تقدير الذات والوعي الذاتي"، بإحدى المدارس التجريبية بإدارة القصاصين التعليمية، بمشاركة 27 مستفيدًا.

تحقيق دور الطلاب في دعم المجتمع المحلى

من جانبه أكد الدكتور ناصر مندور، أن جامعة قناة السويس تسعى من خلال هذه البرامج إلى دعم طلابها والمجتمع المحلي بالمهارات النفسية والاجتماعية التي تساعد على بناء شخصية متوازنة قادرة على مواجهة تحديات الحياة، مشيرًا إلى أن الوعي الذاتي وتقدير الذات يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق النجاح على المستويين الشخصي والمهني.

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

أهمية التدريب بالنسبة للجامعة

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن التدريب يعكس رسالة الجامعة في خدمة المجتمع من خلال تنمية الوعي بالفكر الإيجابي، وصقل القدرات الإنسانية، بما يسهم في تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي للمشاركين.

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

المشرفون على تنفيذ البرنامج

جاء البرنامج تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وإشراف تنفيذي من الدكتورة نهلة تواضروس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بينما قدم المحاضرات الدكتور عمرو محمد مصطفى فتحي، مدرس بكلية التربية.

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

محاور وفعاليات البرنامج التدريبي

وتضمنت فعاليات البرنامج التدريبي شرح مفهوم الوعي الذاتي وأثره في تحسين عملية اتخاذ القرار، وتنظيم المشاعر، وبناء علاقات إنسانية صحية وفعالة، مع استعراض وسائل تطوير هذا الوعي عبر ممارسة التأمل، والتفكير الواعي، والاستفادة من ملاحظات الآخرين.

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

كما تناول البرنامج أهمية تقدير الذات باعتباره عنصرًا أساسيًا للصحة النفسية والثقة بالنفس، مع تقديم خطوات عملية لتعزيزه من خلال مواجهة الأفكار السلبية، والتركيز على الإيجابيات، وقبول الذات، والعمل المستمر على التطوير الشخصي.

نظم البرنامج بإشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

