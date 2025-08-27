الخميس 28 أغسطس 2025
رئيس جامعة القناة يدلي بصوته في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ (صور)

رئيس جامعة القناة
رئيس جامعة القناة يدلى بصوته، فيتو

أدلى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم الأربعاء 27 أغسطس، داخل لجنته الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية. 

جراحو جامعة القناة ينفردون بإجراء أول عملية لدماغ مريض واعٍ لإزالة ورم

مستشفيات جامعة القناة تنجح في إجراء جراحة لإصلاح الصمام الميترالي بالمنظار (صور)

 

الاستحقاقات واجب وطني 

وأكد الدكتور ناصر مندور أن المشاركة في الاستحقاقات الوطنية واجب دستوري ومسئولية مجتمعية قبل أن تكون حقًا للمواطن، مُعربًا عن تقديره للمشاركة المتميزة لطلاب الجامعة، والتي تعكس وعي الشباب بأهمية دورهم في بناء مؤسسات الدولة ودعم استقرارها السياسي. 

مساندة خطط التنمية الشاملة 

وأوضح رئيس الجامعة أن مجلس الشيوخ يمثل إحدى دعائم الحياة التشريعية، وأداة فاعلة في مساندة خطط التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن إدلائه بصوته يأتي انطلاقًا من إيمانه العميق بأهمية ممارسة هذا الحق الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية تعكس الثقة في مسار الدولة نحو المستقبل. 

رئيس جامعة القناة يدلى بصوته، فيتو
رئيس جامعة القناة يدلى بصوته، فيتو

كما أعرب عن اعتزازه بالمشاركة المشرفة لأسرة جامعة قناة السويس في العملية الانتخابية من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين، معتبرًا أن هذا الإقبال الواسع يعكس وعيًا وطنيًا وإدراكًا حقيقيًا لقيمة الصوت الانتخابي في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز مكانة الدولة المصرية. 

رئيس جامعة القناة يدلى بصوته، فيتو
رئيس جامعة القناة يدلى بصوته، فيتو

واختتم الدكتور ناصر مندور تصريحاته بالتأكيد على أن الجامعات المصرية تظل منابر رئيسية لبناء الوعي الوطني وصناعة أجيال قادرة على حماية مكتسبات الوطن، وأن شباب الجامعات، بوعيهم وانتمائهم، يشكّلون الركيزة الأساسية لمستقبل الجمهورية الجديدة. 

رئيس جامعة القناة يدلى بصوته، فيتو
رئيس جامعة القناة يدلى بصوته، فيتو

وفي السياق ذاته، أدلى الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بصوته في لجنته الانتخابية، حيث شدّد على أن المشاركة السياسية جزء أصيل من مسؤولية الشباب في رسم ملامح المستقبل، معبّرًا عن فخره بالتواجد الفعّال لطلاب أسرة “طلاب من أجل مصر” داخل اللجان الانتخابية، وما يعكسه ذلك من التزام ووعي وطني يعزز قيم الانتماء والمشاركة المجتمعية.

