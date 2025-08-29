جامعة القناة تنظم ندوة حول استخدام لغة الإشارة (صور)

نُظمت جامعة قناة السويس، ندوة تثقيفية وتدريبية متميزة تحت عنوان "استخدام لغة الإشارة لتحسين مهارات تواصل مقدمي الخدمات بهيئة الرعاية الصحية"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

الرعاة والمشرفون على الندوة

عُقدت الندوة بالتعاون بين إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، ووحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الإسماعيلية، وجاءت تحت إشراف علمي وتنفيذي من كلية التربية، بقيادة الأستاذ الدكتور مدحت صالح، عميد الكلية، والدكتورة نهلة تواضروس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

التعريف بالإعاقة السمعية

و قدمت الدكتورة هالة رمضان، تدريبًا متخصصًا تناول في جلساته الأولى التعريف بالإعاقة السمعية من منظور عام، ومدخل إلى لغة الإشارة وأساسياتها، مع التركيز على أهميتها في المجال الطبي، إضافة إلى تنفيذ مواقف تدريبية عملية على لغة الإشارة الهجائية، والأرقام، وأيام الأسبوع، والألوان، بلغة الإشارة.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

أما في الجلسة الثانية، فقد تناولت الدكتورة هالة رمضان أهم الإشارات المستخدمة في المجال الطبي، خاصة في مواقف الطوارئ، مع تنفيذ مواقف عملية تدريبية على الكلمات والجمل العامة المرتبطة باستقبال مرضى الصم، والجمل المستخدمة في تقديم الرعاية الصحية اليومية.

كما ساهمت الدكتورة سامية إبراهيم سالم، المدرس بقسم التربية الخاصة بكلية التربية، بمحاضرة علمية وتدريبية متكاملة شملت أيضًا التعريف بالإعاقة السمعية وأهمية لغة الإشارة في المجالين التربوي والطبي، وركزت في جلستها الأولى على نفس محاور التدريب العملي التي قدمتها الدكتورة هالة، من حيث الأبجدية، والأرقام، وأيام الأسبوع، والألوان بلغة الإشارة.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

أما الجلسة الثانية للدكتورة سامية فقد خصصت لأهم الإشارات الطبية، لا سيما في مواقف الطوارئ.

كما قامت بتدريب عملي على كلمات وجمل تُستخدم عند استقبال المرضى، والتواصل معهم لفهم تاريخ الحالة المرضية، بالإضافة إلى التدريب على العبارات المستخدمة في تقديم الرعاية الصحية بفاعلية.

شارك في الندوة 104 من مقدمي الخدمات بهيئة الرعاية الصحية، حيث تلقوا تدريبًا مباشرًا وتفاعليًا يُعد خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمة المقدمة لمرضى الصم، وتيسير سبل التواصل معهم بطريقة تحفظ كرامتهم وتراعي احتياجاتهم.

قام بتنظيم الندوة محمد عثمان، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.