إمام الإسماعيلية ينعى نفسه بأبيات شعرية لمالك بن دينار قبل وفاته ( فيديو )

حصلت "فيتو" على مقطع فيديو لـ الشيخ عبد الرحمن على محمد على وهدان خطيب مسجد الكرام البررة، في الإسماعيلية، الذى توفي اليوم إثر أزمة قلبية، حيث ظهر في الفيديو وهو يردد بضعة أبيات شعرية لمالك بن دينار، وكأنه ينعي نفسه حيث قال:



أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر

وأين المدل بسلطانه وأين المزكى إذا ما افتخر

تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر

تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور

فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما ترى معتبر

أنهت مديرية أوقاف الإسماعيلية، قبل قليل إجراءات نقل جثمان فضيلة الشيخ عبد الرحمن على محمد على خطيب مسجد الكرام البررة، الذى توفى إثر أزمة قلبية، من مجمع الإسماعيلية الطبي، إلى مسقط رأسه بمركز أبو حماد في محافظة الشرقية.

مكان وموعد صلاة الجنازة

ومن المنتظر أن تؤدى صلاة الجنازة على الفقيد في المسجد الكبير بقرية الأسدية بمركز أبو حماد قبيل مواراة الثرى، ويقام العزاء بدار مناسبات العائلة بالأسدية.



وكان قد رحل عن عالمنا منذ قليل فضيلة الشيخ عبدالرحمن علي محمد علي وهدان، مقيم شعائر وخطيب بمسجد الكرام البررة التابع لإدارة أوقاف الإسماعيلية.

إصابة بأزمة قلبية حادة

وكان قد توفي الشيخ الراحل عقب أدائه لخطبة الجمعة بمسجد الكرام البررة بإدارة أوقاف الإسماعيلية، حيث أصيب بأزمة قلبية مفاجئة نقل على اثرها إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، ليلفظ أخر أنفاسه بالمستشفى.

نقل الخطيب إلى المستشفى

وعلى الفور قام أحد الأهالى بنقل إمام المسجد عقب إصابته بحالة إغماء إلى قسم الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي.



ورغم محاولات فريق الطوارئ في مجمع الإسماعيلية الطبي لمحاولة إجراء انعاش قلبي له إلا أنه لفظ أنفاسك الأخيرة داخل المجمع، وذلك وسط حالة من الحزن التي سادت بين المصليين والزملاء من الأوقاف.

و نعت مديرية أوقاف الإسماعيلية بقيادة فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف، فضيلة الشيخ عبد الرحمن على محمد على وهدان إمام وخطيب مسجد الكرام البررة، الذى توفي إثر أزمة قلبية حادة عقب أداء خطبة الجمعة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

