جراحو جامعة القناة ينفردون بإجراء أول عملية لدماغ مريض واعٍ لإزالة ورم

نجح فريق طبي متخصص بمستشفيات جامعة قناة السويس، في إجراء أول عملية جراحية من نوعها لاستئصال ورم دماغي باستخدام تقنية "الجراحة في حالة اليقظة – Awake Brain Surgery"، وهي التقنية الأحدث عالميًا في جراحات المخ والأعصاب.

وتعتمد هذه التقنية على إبقاء المريض في وعيه طوال العملية مع رسم خريطة دقيقة لوظائف الدماغ لضمان عدم المساس بالمناطق الحيوية المرتبطة بالنطق أو الحركة أو الذاكرة.

إجراء العملية لمريض يبلغ من العمر 31 عامًا

وأجريت العملية لمريض يبلغ من العمر 31 عامًا، تكللت بالنجاح وسط إشادة بالمهارة الفائقة للفريق الطبي والجراحي الذي خاض هذا التحدي المعقد.

الفريق الطبي والجراحي القائم بالعملية الجراحية

و قاد العملية الجراحية الأستاذ الدكتور خالد السيد أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب بجامعة قناة السويس ورئيس القسم بمعاونة نخبة من أعضاء هيئة التدريس: وهم كل من الأطباء أحمد عبد المنعم أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب، محمد عبد العظيم مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، وبيتر موريس مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، ومحمد الباشا نائب جراحة المخ والأعصاب.

كما ضم فريق التخدير كل من الأطباء: محمد الحسيني مدرس التخدير والعناية المركزة، وإيمان عبد العظيم مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة، آلاء أحمد مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة، وأندرو نائب التخدير والعناية المركزة، وسمر حسين مدرس الفسيولوجي كما تكامل الأداء بجهود هيئة التمريض التي كان لها دور أساسي في إنجاح الجراحة: سمر بدوي، ثريا عوض الله، أبانوب جرجس، مروة سيد، محمد رياض.

إنشاء وحدة مخصصة للجراحة الواعية بمستشفيات جامعة قناة السويس

ومن جانبه، قال محمد عبد العظيم إنه تم إنشاء وحدة متخصصة للجراحة الواعية بمستشفيات جامعة قناة السويس، تضم الأقسام المختلفة لرعاية المريض قبل وأثناء وبعد العملية.

وتشمل هذه الوحدة: قسم الأشعة لتجهيز المريض بأحدث تقنيات التصوير، قسم الفسيولوجيا العصبية لتنسيق خطوات الجراحة، قسم التخدير للتنسيق مع الجراحة واستخدام أفضل أنواع التخدير بما يتناسب مع حالة المريض خلال العملية، بالإضافة إلى قسم الأورام لمتابعة حالة المريض بعد الجراحة إذا كان بحاجة إلى علاج كيميائي أو إشعاعي. وأكد أن جراحة المخ والأعصاب بالجامعة تعمل وفق نظام متكامل يضمن رعاية المريض بشكل شامل في جميع المراحل."



وفي هذا الصدد، أكد الدكتور خالد السيد: أن جراحة الدماغ الواعي تمثل قمة التحدي في مجال جراحات المخ والأعصاب، إذ تتطلب دقة متناهية وتكاملًا تامًا بين جميع أعضاء الفريق. نجاحنا في هذه العملية هو ثمرة جهد جماعي وتخطيط علمي مدروس، وهو بداية لمرحلة جديدة ستضع مستشفيات جامعة قناة السويس في مصاف المراكز المتقدمة عالميًا في هذا النوع من الجراحات الدقيقة".

وقال الدكتور أحمد أنور عبد الغني عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس: "إن ما شهدناه اليوم يمثل نقلة نوعية في الخدمات الطبية بجامعة قناة السويس، ويعكس حجم التطور والريادة التي وصلت إليها الكوادر الطبية بالجامعة. نحن فخورون بهذا الفريق الذي أثبت أن جامعتنا قادرة على منافسة المراكز الطبية العالمية في أكثر التخصصات دقة وتعقيدًا".

ويعكس هذا الإنجاز الطبي الرائد التزام جامعة قناة السويس برسالتها في خدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة الصحية في محافظات القناة وسيناء، كما يفتح الباب أمام تقديم خدمات طبية متقدمة لم تكن متاحة من قبل في المنطقة، بما يرسخ مكانة الجامعة كمنارة للعلم والطب والابتكار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.