جامعة قناة السويس تستعد لاستقبال 50 ألف طالب بالعام الدراسي الجديد

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، فيتو

تستعد جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، لاستقبال ما يقرب من 50 ألف طالب وطالبة هذا العام، مع زيادة ملحوظة في أعداد المقبولين بكليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات.  

الكشف على 200 مواطن ضمن قافلة طبية لقرية أبو سلطان في الإسماعيلية (صور)

جامعة القناة تنظم ندوة حول استخدام لغة الإشارة (صور)

الانتهاء من جميع أعمال الصيانة  

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة الخاصة بالمدرجات والمعامل والقاعات الدراسية،  كذا إعلان الجداول الدراسية والأنشطة الطلابية قبل بدء الدراسة. 
 وأشار رئيس جامعة قناة السويس، إلى أهمية تخصيص ساعتين خلال يوم الاثنين من كل أسبوع للنشاط الطلابي. 

كما وجّه بسرعة الانتهاء من تفعيل نظام الخزينة وربطه ببرنامج "ابن الهيثم" للتحصيل الإلكتروني، بما يضمن اكتمال المنظومة بشكل كامل داخل الجامعة. 

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس، أن الفصل الدراسي الأول يبدأ يوم 20 من شهر سبتمبر الجارى، وينتهي في الأول من شهر يناير 2026، على أن تنطلق الامتحانات يوم 3 يناير وتستمر حتى 22 يناير، فيما تبدأ إجازة نصف العام يوم 24 يناير وتنتهي في 5 فبراير، وذلك وفقًا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات. 

التقديم والدراسة بقطاع الدراسات العليا والبحوث 

كما نوه الدكتور ناصر مندور، عن  استمرار فتح باب القبول والتسجيل ببرامج الدراسات العليا حتى منتصف سبتمبر الجارى.  

وأكد رئيس جامعة قناة السويس، على أن الجامعة حريصة على تهيئة بيئة بحثية متكاملة وتزويد المكتبات بالمراجع الحديثة، كما تابع الدكتور ناصر مندور ملف جائزة التميز الحكومي وتطورات ملفات البعثات والإجازات والمنح العلمية، دعمًا للحراك الأكاديمي وتبادل الخبرات.

