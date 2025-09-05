أخبار الرياضة اليوم: فرمان من الخطيب بشأن محمد يوسف، ماذا طلب لاعبو الزمالك من جون إدوارد؟، نتائج مثيرة في تصفيات كأس العالم

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها

نفي الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي، التصريحات المنسوبة له بشأن موقفه من العودة لتدريب المارد الأحمر.



تصريحات موسيماني من تدريب الأهلي

ونشرت إحدى الصحف في جنوب إفريقيا تصريحات منسوبة لموسيماني جاءت كالتالي: "لا أفكر في العودة إلى الأهلي إلا إذا أدركت إدارة النادي حقيقة أن كرة القدم ثلاثة أمور "الفوز والتعادل والخسارة".

وأضاف: أنا غير مستعد لتدريب ناد يعتقد أنه سيخرج منتصرا دون أي فشل، عودتي تتوقف على تحول جذري في العقلية استعدادا لقبول أن الخسارة والتعادل جزء لا يتجزأ من اللعبة، تماما كما هو الحال مع الفوز.

وقام بيتسو موسيماني بالتعليق علي تلك التصريحات عبر حسابه الشخصي علي موقع اكس وعلق عليها قائلا" تصريحات كاذبة".

جمع محمد يوسف، المدير الرياضي لقطاع كرة القدم بالنادي الأهلي، كل متعلقاته من غرفته بملعب مختار التتش وتركها لوليد صلاح الدين مدير الكرة الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وذلك بعد قرار محمود الخطيب بإبعاد يوسف عن فريق الكرة وترك الأمور الإدارية لوليد صلاح الدين ونقل مكتبه إلى غرفة أمير توفيق مدير التعاقدات السابق بالمبني الإداري الجديد.

يذكر أن وليد صلاح الدين بدأ عمله مع النادي الأهلي أمس وحرص على الاطلاع على لائحة الفريق الداخلية وعقد جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق مران الأمس.

عزز منتخب جنوب أفريقيا صدارة مجموعته بعد الفوز على ليسوتو خارج أرضه بنتيجة 3-0 في الجولة 7 من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

افتتح نكوتا التسجيل لجنوب أفريقيا في الدقيقة 16 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، عزز فوستر النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 62، قبل أن يضيف أبوليس الهدف الثالث بعدها بخمس دقائق (67).

بهذا الفوز، رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، بعدما حقق 5 انتصارات، تعادل وحيد وهزيمة واحدة، مسجلًا 13 هدفًا واستقبل 5 أهداف.

أما منتخب ليسوتو، فقد تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الخامس، بعدما حقق انتصارًا واحدًا، تعادل ثلاث مرات وخسر في ثلاث مناسبات، وسجل 4 أهداف مقابل 8 أهداف في شباكه.

وجه جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك ، طلبا عاجلا لإدارة الأبيض بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

ولم يحصل لاعبو الزمالك على مستحقاتهم المالية خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة المالية مما تسبب في حالة غضب.

وعلمت فيتو أن جون إدوارد كرر طلبا من إدارة الزمالك تخصيص ميزانية منفصلة لفريق الكرة من أجل تجنب أزمة المستحقات المالية.

ويأمل جون إدوارد انتظام دفع الرواتب والمكافآت للاعبين تحفيزا لهم لاستمرار الفوز في جميع البطولات.





كما فاز منتخب بوركينا فاسو على جيبوتي بخمسة أهداف دون رد في مباراة الفريقين بالجولة 7 من تصفيات كأس العالم 2026.

وتعرض لاعب جيبوتي سعيد إيسمان للطرد بالدقيقة 10 ثم سجل منتخب بوركينا فاسو 5 أهداف متتالية عن طريق سيرياك إيري (16') وترينبيجو (28') وإدموند تابسوبا هدفين (36', 43') ودانحو واتارا (59').

ويتواجد منتخبي بوركينا فاسو وجيبوتي في المجموعة نفسها رفقة منتخب مصر.

منتخب بوركينا رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني خلف الفراعنة بالصدارة برصيد 16 نقطة.

الكونغو تهزم جنوب السودان

عزز منتخب الكونغو صدارته للمجموعة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـكأس العالم 2026 بالفوز على جنوب السودان، "1/4"، ضمن مباريات الجولة السابعة.

جاءت أهداف الكونغو عن طريق كل من سيدريك باكامبو في الدقيقتين (14', 36') ونثنائيل مبوكو (45'+2') ويوان ويسا (58') فيما سجل هدف جنوب السودان مانجير ماجيك.

ورفع منتخب الكونغو رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة متفوقا على السودان والسنغال بفارق 4 نقاط.

