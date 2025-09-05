الجمعة 05 سبتمبر 2025
رياضة

بسبب تأخر مستحقات اللاعبين، طلب عاجل من جون إدوارد لإدارة الزمالك

جون إدوارد
جون إدوارد

 وجه جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، طلبا عاجلا لإدارة الأبيض بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية. 

ويمر نادي الزمالك بأزمة مالية في الوقت الحالي ومن المؤكد أن تزداد حدتها بعد سحب أرض النادي في أكتوبر. 

طلب عاجل من جون إدوارد لإدارة الزمالك 

 ولم يحصل لاعبو الزمالك على مستحقاتهم المالية خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة المالية مما تسبب في حالة غضب. 

وعلمت فيتو أن جون إدوارد كرر طلبا من إدارة الزمالك تخصيص ميزانية منفصلة لفريق الكرة من أجل تجنب أزمة المستحقات المالية.

ويأمل جون إدوارد انتظام دفع الرواتب والمكافآت للاعبين تحفيزا لهم لاستمرار الفوز في جميع البطولات. 

فيما يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية أمام فريق النجوم يوم الأحد المقبل الموافق 7 سبتمبر الجاري، في إطار الاستعداد للقاء المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك والنجوم

مباراة الزمالك والنجوم ستقام في تمام الساعة السادسة مساء  الأحد المقبل على ستاد الكلية الحربية.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لاستغلال المباراة في تجهيز اللاعبين لمباراة المصري المقبلة.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لخوض 4 مباريات قوية في الدوري الممتاز خلال شهر سبتمبر الجاري. 

 

مباريات الزمالك في سبتمبر 

ويخوض الزمالك 4 مباريات في شهر سبتمبر كالتالي:

الزمالك ضد المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر على ستاد برج العرب الدولي، في الثامنة مساءً.

الزمالك ضد الإسماعيلي يوم 18 سبتمبر على ستاد الإسماعيلية في الخامسة مساءً.

الزمالك ضد الجونة يوم 23 سبتمبر على ستاد القاهرة في الثامنة مساءً

الزمالك ضد الأهلي يوم 29 سبتمبر على ستاد القاهرة في الثامنة مساءً.





مشوار الزمالك في الدوري المصري 

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وخسر مباراة وتعادل مثلها.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط. 

