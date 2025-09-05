بقرار من الخطيب، محمد يوسف يجمع متعلقاته من غرفته بملعب التتش

جمع محمد يوسف، المدير الرياضي لقطاع كرة القدم بالنادي الأهلي، كل متعلقاته من غرفته بملعب مختار التتش وتركها لوليد صلاح الدين مدير الكرة الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وذلك بعد قرار محمود الخطيب بإبعاد يوسف عن فريق الكرة وترك الأمور الإدارية لوليد صلاح الدين ونقل مكتبه إلى غرفة أمير توفيق مدير التعاقدات السابق بالمبني الإداري الجديد.

يذكر أن وليد صلاح الدين بدأ عمله مع النادي الأهلي أمس وحرص على الاطلاع على لائحة الفريق الداخلية وعقد جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق مران الأمس.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس خوض لقاء ودي يوم الإثنين المقبل على ملعب مختار التتش بالجزيرة لم يحدد طرفه بعد استعدادا لمواجهة إنبي بالجولة الخامسة لبطولة الدوري العام والتي من المقرر ان تقام في الرابع عشر من سبتمبر الجاري.

وجاء قرار الجهاز الفني بخوض اللقاء الودي لتجهيز اللاعبين المتواجدين بمران الفريق في ظل الغيابات العديدة بصفوف الفريق نظرًا لارتباطهم بالإنضمام لصفوف المنتخب الأول والمحليين أو الغائبين بداعي الإصابة.

يبذل الجهاز الطبي لفريق الأهلي مجهودا مضاعفا من أجل تجهيز المصابين في النادي قبل مواجهة إنبي القادمة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

إمام عاشور

أصبح اللاعب إمام عاشور جاهزا بشكل كامل للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة بكسر في الترقوة وعودته للمشاركة بالتدريبات الجماعية.

وخضع إمام عاشور لأشعة جديدة للاطمئنان عليه بعد الجراحة التي أجراها في أمريكا، وبات جاهزًا للمشاركة في المباريات.

أشرف داري

ومن المنتظر أن يعود المغربي أشرف داري إلى القاهرة خلال ساعات لبدء برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد في العضلة الضامة بعدما تأكد غيابه لمدة ثلاثة أسابيع.

ياسر إبراهيم ومحمد شكري

أما ياسر إبراهيم ومحمد شكري فيحتاجان إلى أسبوع من التأهيل قبل العودة للتدريبات، وبالتالي تأكد غيابهما عن لقاء إنبي.

ياسين مرعي

ويواصل ياسين مرعي برنامجه التأهيلي على أن يشارك في التدريبات الجماعية خلال يومين على أقصى تقدير.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي، يوم 14 سبتمبر الجاري، في إطار الجولة السادسة من عمر الدوري المصري.

تشكيل الجهاز الفني المؤقت للأهلي

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل للأهلي على النحو التالي:

مدير للكرة: وليد صلاح الدين

مدير فني: عماد النحاس

مدرب عام: عادل مصطفى

مدرب مساعد: محمد نجيب

مدرب حراس مرمى: أمير عبد الحميد

بجانب استمرار الجهاز الطبي والإداري كما هو.

وكان الأهلي قد أقال مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو بعد الخسارة 0-2 من بيراميدز بالجولة الرابعه لبطولة الدوري، وتولى عماد النحاس القيادة الفنية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

