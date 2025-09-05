الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول رد فعل من موسيماني بعد التصريحات المنسوبة له بشأن تدريب الأهلي

موسيماني
موسيماني

نفي الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي، التصريحات المنسوبة له بشأن موقفه من العودة لتدريب المارد الأحمر.

تصريحات موسيماني من تدريب الأهلي

ونشرت إحدى الصحف في جنوب إفريقيا تصريحات منسوبة لموسيماني جاءت كالتالي: "لا أفكر في العودة إلى الأهلي إلا إذا أدركت إدارة النادي حقيقة أن كرة القدم ثلاثة أمور "الفوز والتعادل والخسارة".

وأضاف: أنا غير مستعد لتدريب ناد يعتقد أنه سيخرج منتصرا دون أي فشل، عودتي تتوقف على تحول جذري في العقلية استعدادا لقبول أن الخسارة والتعادل جزء لا يتجزأ من اللعبة، تماما كما هو الحال مع الفوز.

وتابع: لست مستعدا لتدريب ناد يعتقد أنه يلعب بمفرده، وأنه سيفوز دائما.

رد فعل موسيماني 

وقام بيتسو موسيماني بالتعليق علي تلك التصريحات عبر حسابه الشخصي علي موقع اكس وعلق عليها قائلا" تصريحات كاذبة". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موسيماني الأهلي تدريب الاهلي

مواد متعلقة

نتائج مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين

الأهلي يفوز على سموحة 32- 19 في دوري اليد

وليد صلاح الدين: هدفنا رد الجميل للنادي وقادرون على تخطي هذه المرحلة (فيديو)

تونس تسحق ليبيريا بثلاثية وتعزز آمالها في التأهل لكأس العالم 2026 (فيديو)

رسميا، الأهلي يعلن تجديد عقد إيهاب أمين (فيديو)

تصفيات أوروبا لكأس العالم، منتخب ألمانيا يسقط أمام سلوفاكيا بثنائية

تصفيات كأس العالم، تونس تتقدم على ليبيريا 0/1 في الشوط الأول

دوري المحترفين، المنصورة يخطف فوزا ثمينا أمام السكة الحديد

الأكثر قراءة

بقرار من الخطيب، محمد يوسف يجمع متعلقاته من غرفته بملعب التتش

إمام الإسماعيلية ينعى نفسه بأبيات شعرية لمالك بن دينار قبل وفاته ( فيديو )

أول رد فعل من موسيماني بعد التصريحات المنسوبة له بشأن تدريب الأهلي

بلاغ جديد ضد رجب هلال حميدة بتهمة الاستيلاء علي 3 ملايين جنيه

نتنياهو يهاجم بيان الخارجية المصرية بشأن تهجير الفلسطينيين

ارتفاع الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

ربة منزل تطعن زوجها في المحلة بعد 7 أشهر زواج لـ خلاف على مصروف البيت

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة ؟

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

أعراض مرض HFMD عند الأطفال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح معنى «الحاملات وقرا» في سورة الذاريات

دعاء الجمعة للزواج والحمل تأسيا بمولد الرسول

تفريج الهم واستجابة الدعاء، فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads