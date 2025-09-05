مبابي يقود منتخب فرنسا أمام أوكرانيا بتصفيات المونديال

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لـمنتخب فرنسا، تشكيل الديوك أمام أوكرانيا والتي تقام بعد قليل على ملعب تاركزينسكي أرينا فروتسواف ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد كيليان مبابي أساسيا أمام منتخب أوكرانيا.

تشكيل منتخب فرنسا

ويتواجد منتخب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة في تصفيات القارة العجوز إلى جانب كل من منتخبي أذربيجان وأيسلندا وكذلك منتخب أوكرانيا.

موعد مباراة أوكرانيا وفرنسا في تصفيات كأس العالم 2026



تنطلق صافرة مباراة أوكرانيا وفرنسا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة أوكرانيا أمام فرنسا



ستنقل مباراة أوكرانيا وفرنسا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة bein Sports1



ويطمح منتخب فرنسا لبداية قوية تحت قيادة المدرب ديديه ديشامب وتحقيق أول ثلاث نقاط من المجموعة الرابعة، قبل لقاء منتخب أيسلندا يوم الثلاثاء التاسع من سبتمبر.

نظام تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026



بعد زيادة عدد المشاركين في نهائيات كأس العالم، من 32 إلى 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ارتفع عدد المقاعد المخصصة لمنتخبات أوروبا من 13 إلى 16 مقعدًا.

وتتنافس منتخبات القارة العجوز في 12 مجموعة، تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للمونديال.

المقاعد الـ4 المتبقية سيتم تحديدها في ملحق يقام في مارس 2026، يشارك فيه 16 منتخبًا.

المنتخبات المشاركة في الملحق هي المنتخبات الـ12 التي تحتل وصافة المجموعات في مرحلة المجموعات من التصفيات، بجانب أعلى 4 منتخبات ترتيبًا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، والتي لم تتأهل مباشرة للمونديال، ولم تصل إلى الملحق الأوروبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.