تريزيجيه يتصدر قائمة هدافي منتخب مصر في عهد "العميد"

محمود حسن تريزيجيه،فيتو
محمود حسن تريزيجيه،فيتو

 يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، مواجهة حاسمة مساء اليوم الجمعة، أمام منتخب إثيوبيا في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك.

هدافو منتخب مصر في عهد حسام حسن 

واعتلى محمود حسن تريزيجيه، لاعب الريان القطرى، صدارة قائمة هدافى منتخب مصر برصيد 5 أهداف، فى عهد حسام حسن “العميد”.

محمود حسن تريزيجيه 5 أهداف
محمد صلاح 3 أهداف
رامى ربيعة هدفين
إبراهيم عادل هدفين
مصطفى محمد هدف
محمد عبد المنعم هدف
عمر مرموش هدف
مصطفى فتحى هدف

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر 

 تولى حسام حسن قيادة منتخب مصر منذ 6 فبراير 2024.

قاد العميد الفراعنة خلال 11 مباراة منها 9 مباريات رسمية ومباراتين وديتين حقق المنتخب 7 انتصارات، و3 تعادلات، وتلقى هزيمة واحدة كانت في مباراة ودّية ضد كرواتيا. 

وسجل المنتخب تحت قيادته 20 هدفًا، وتلقى 8 أهداف، وخرج 6 مباريات بشباك نظيفة. 

خلال المباريات الرسمية فقط (9 مباريات)، لم يتلق المنتخب أي هزيمة؛ الهزيمة الوحيدة كانت في مباراة ودّية.

كما استطاع المنتخب التأهل لنهائيات أمم إفريقيا دون أن يتعرّض لأي هزيمة في التصفيات، وهو إنجاز تاريخي لم يتحقق سابقًا منذ اعتماد نظام المجموعات عام 1992.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرتها في العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026

يمكن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبخاصة قناة ON SPORT 1.

قائمة منتخب مصر بمعسكر سبتمبر

وضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

