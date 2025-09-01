استدعاء مهاجم ليفربول لأول مرة لمنتخب فرنسا

استُدعي المهاجم الجديد لليفربول الإنجليزي هوجو إيكيتيكي إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي للمرة الأولى من أجل خوض تصفيات مونديال 2026 لكرة القدم، وذلك بعد انسحاب ريان شرقي بسبب الإصابة، وفق ما أعلن الاتحاد الفرنسي.

استدعاء مهاجم ليفربول

وتبدأ فرنسا، وصيفة نسخة كأس العالم الماضية في قطر عام 2022 وبطلة التي سبقتها عام 2018 في روسيا، مشوارها نحو مونديال 2026 الجمعة ضد أوكرانيا في فروكلاف البولندية قبل استضافة أيسلندا في التاسع من سبتمبر في باريس على ملعب "بارك دي برانس" ضمن المجموعة الرابعة.

ويغيب شرقي بسبب "تمزق في العضلة الرباعية اليسرى" لفخذه بحسب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

ولم يكن استدعاء إيكيتيكي مفاجئًا، إذ يخوض اللاعب السابق لباريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا دون 21 عامًا بداية رائعة مع فريقه الجديد ليفربول بتسجيله هدفين في المرحلتين الأوليين من الدوري الممتاز، بعدما انضم ابن الـ23 عاما لفريق "الحمر" هذا الصيف مقابل 95 مليون يورو من آينتراخت فرانكفورت الألماني حيث تألق الموسم الماضي (22 هدفا في جميع المسابقات).

كما اضطر المدرب ديدييه ديشان إلى إجراء تبديل في الخط الخلفي نتيجة إصابة مدافع أرسنال الإنجليزي وليام صليبا في الكاحل الأيسر خلال خسارة فريقه أمام ليفربول 0-1 في الدوري الممتاز، فعوضه مدافع إنتر الإيطالي بنجامان بافار الذي استدعي إلى التشكيلة بحسب ما أفاد الاتحاد.

