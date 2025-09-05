الجمعة 05 سبتمبر 2025
رياضة

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو

 يتصدر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني حسام حسن، صدارة المجموعة الاولي قبل مواجهتة الحاسمة، مساء اليوم الجمعة، أمام منتخب إثيوبيا في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

ويحتل منتخب مصر حاليًّا صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، من الفوز في خمسة مباريات والتعادل في مواجهة وحيدة،و يأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:
1- مصر 16 نقطة

2- بوركينا فاسو 11 نقطة

3- سيراليون 9 نقاط

4- غينيا بيساو 7 نقاط

5- إثيوبيا 6 نقاط

6- جيبوتي نقطة واحدة

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرتها في العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026

يمكن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبخاصة قناة ON SPORT 1.

قائمة منتخب مصر بمعسكر سبتمبر

وضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

