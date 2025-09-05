الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حافلة المنتخب الوطني تتحرك لاستاد القاهرة في هذا الموعد

حافلة منتخب مصر،فيتو
حافلة منتخب مصر،فيتو

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، مواجهة حاسمة، مساء اليوم الجمعة، أمام منتخب إثيوبيا في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تتحرك حافلة منتخب مصر لاستاد القاهرة في الثامنة مساء، على أن تقام المحاضرة الأخيرة داخل الملعب.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرتها في العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026

ويمكن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبخاصة قناة ON SPORT 1.

قائمة منتخب مصر بمعسكر سبتمبر

وضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الاول موعد مباراة مصر وإثيوبيا منتخب اثيوبيا مصطفي محمد مصطفي شوبير محمود تريزيجيه محمد الشناوي مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة

مواد متعلقة

75 مليون يورو تضع مرموش على القمة، قائمة أغلى اللاعبين في منتخب مصر

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

مباراة مصر وإثيوبيا، موعد فتح أبواب استاد القاهرة لاستقبال الجماهير

لاعبو منتخب مصر يؤدون صلاة الجمعة بالفندق

تفاصيل جلسة محمد صلاح والشناوي مع لاعبي المنتخب قبل مواجهة إثيوبيا

لا خسارة رسمية، أرقام حسام حسن مع منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا

فارق ضخم لصالح الفراعنة، القيمة التسويقية لمنتخبي مصر وإثيوبيا قبل مواجهة الليلة

الفراعنة ومحاربو إثيوبيا وجهًا لوجه الليلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة.. من يحرس عرين المنتخب؟.. مرموش الأغلى في الملعب.. وهذه فرص مصر في التأهل لكأس العالم

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة ورسائل طمأنة من السيسي للمصريين

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية فريدة

بسبب تأخر مستحقات اللاعبين، طلب عاجل من جون إدوارد لإدارة الزمالك

ارتفاع غير متوقع، سعر الفراخ اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025

أسعار أراضى الإسكان المتوسط بالطرح الجديد

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عملية داخل أبراج غزة بزعم استخدامها من قبل حماس

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

يتجاوز نصف مليار يورو.. ميركاتو تاريخي لليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

ما حكم تغسيل المحارم بعد الوفاة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير رؤية جزار في المنام وعلاقتها بربح الكثير من الأموال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads