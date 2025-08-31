بعد إصابة ريان شرقي، منتخب فرنسا يستدعي لاعب ليفربول لمواجهتي أوكرانيا وأيسلندا

أعلن ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، استدعاء هوجو إيكيتيكي نجم ليفربول لقائمة الديوك خلال فترة التوقف الدولي الخاص بشهر سبتمبر، بعد إصابة ريان شرقي لاعب مانشستر سيتي.

ويستعد منتخب فرنسا لخوض مباراتين في إطار تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2025، وذلك ضد كل من أوكرانيا وأيسلندا.

وكان منتخب فرنسا أعلن قائمته للمباراتين قبل أيام، حيث ضمت ريان شرقي، لاعب مانشستر سيتي، ولكن تم استبعاد لاعب السيتي بعد معاناته من إصابة بتمزق في عضلة الفخذ الرباعية، والتي أدت إلى استبعاده من مباراة اليوم ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.

وقرر ديشامب استبدال ريان شرقي بلاعب ليفربول هوجو إيكتيكي، الذي لم يكن ضمن القائمة المُعلن عنها قبل أيام.

مانشستر سيتي يتلقى صدمة جديدة بعد الخسارة أمام برايتون

وأعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، غياب أحد لاعبيه لفترة طويلة بعد إصابته.

وخسر مانشستر سيتي اليوم أمام برايتون، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": “تأكد غياب ريان شرقي لاعب الفريق لمدة تصل إلى شهرين، بعد معاناته من إصابة في عضلة الفخذ الرباعية”.

وأضاف جوارديولا: "مانشستر سيتي لعب ساعة جيدة أمام برايتون، ثم في النصف ساعة الأخيرة لم نكن جيدين، نسينا تمرير الكرة، واكتفينا بالكرات الطويلة، ولم نكن جيدين بما يكفي، هذا هو الواقع".

وأردف بشأن مهاجم الفريق إيرلينج هالاند: "إيرلينج هو أخطر أسلحتنا، لكن بشكل عام لعبنا ساعة جيدة، وبعد أن استقبلنا الهدف، كما حدث مع توتنهام، استقبلنا أهدافًا، لم نواصل القيام بما يجب علينا فعله".

واستطرد: " لدينا فريق جيد جدًا، وبالطبع غيّرنا الكثير من الأمور من الماضي إلى الحاضر، وهذا أمر طبيعي، يحتاج اللاعبون الجدد للتأقلم، ونحتاج للاعبين القدامى لمساعدتهم على التأقلم".

وبشأن عودة رودري للمشاركة، قال جوارديولا: "قدّم رودري أداءً رائعًا، وهو شخصية رائعة، سعيد لأنه لعب 90 دقيقة، وأودّ القول إنه استطاع أن يُحسّن من أدائه مع المنتخب الوطني وبعد بداية الموسم".

رودري بعد خسارة مانشستر سيتي أمام برايتون: لست ميسي لأجعل الفريق يفوز دائمًا

فيما علق رودري، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على خسارة فريقه أمام برايتون، بهدفي مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم تقدم مانشستر سيتي بهدف سجله إيرلينج هالاند، بعد أسيست من عمر مرموش، إلا أن برايتون تعادل في الشوط الثاني من ضربة جزاء، قبل أن يخطف هدف الفوز الثاني.

وقال رودري، في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "أشعر بخيبة أمل لأننا مانشستر سيتي، جئنا إلى هنا من أجل الفوز، ولكن هذا هو الواقع، لم نصل إلى مستوانا المعهود منذ فترة طويلة، الطريقة الوحيدة للعودة هي أن ننظر إلى أنفسنا، بدأنا بشكل جيد، لكننا تراجعنا قليلًا في الشوط الثاني، وارتكبنا خطأين، لتصبح النتيجة 2-1".

وأضاف: "لم نكن في أفضل حالاتنا اليوم، لم نقدم أفضل ما لدينا، كان من المفترض أن نفوز، بعض الأخطاء التي نرتكبها أخطاء يرتكبها الصغار، إذ لا نركز ولا ننتبه، في الواقع، علينا الارتقاء بمستوانا إذا أردنا المنافسة".

وعن عودته للمباريات بعد فترة غياب طويلة للإصابة، ومساهمة ذلك في تحسن أداء مانشستر سيتي، قال رودري: "أنا لست ميسي، لن أعود لأجعل الفريق يفوز ويفوز ويفوز، هذا عمل جماعي، عندما كنا نفوز في الماضي، كنت في حاجة إلى جميع زملائي".

وأكد: "بالتأكيد أحتاج إلى استعادة أفضل مستوياتي، وعلينا أن نركز على أنفسنا، إنها رياضة جماعية، نأمل أن نكون أفضل بكثير بعد فترة التوقف".

برايتون يفوز على مانشستر سيتي 2-1 في ريمونتادا مثيرة بالدوري الإنجليزي

وحقق فريق برايتون فوزا غاليا على نظيره مانشستر سيتي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2025-2026.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

افتتح مانشستر سيتي التسجيل عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 34 من صناعة عمر مرموش، فيما رد برايتون بهدفين عن طريق ميلنر من ركلة جزاء وبراجان جرودا في الدقائق 67 و89.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: نونيز، جون ستونز، خاسنوف، آيت نوري.

خط الوسط: تيجاني ريندرز، رودري، أوسكار بوب.

خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، عمر مرموش.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

وكان نادي مانشستر سيتي افتتح الموسم بالدوري الإنجليزي بفوز أمام ولفرهامبتون بأربعة أهداف دون رد، وفي الجولة الثانية سقط في فخ الهزيمة أمام توتنهام بهدفين دون رد.

وعلى الجانب الآخر تعادل برايتون أمام فولهام بهدف لمثله بالجولة الأولى، ثم خسر أمام إيفرتون بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية.

