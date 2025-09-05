دوناروما أساسيا، تشكيل منتخب إيطاليا أمام إستونيا بتصفيات كأس العالم

أعلن جنارو جاتوزو المدير الفني لمنتخب إيطاليا، تشكيل فريقه أمام نظيره منتخب إستونيا اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وتواجد جيجي دوناروما المنضم حديثا لمانشستر سيتي كحارس أساسي للمنتخب الإيطالي أمام إستونيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما أن دوناروما يحمل شارة قيادة منتخب إيطاليا في المباراة.

تشكيل منتخب ايطاليا

ويقع منتخب إيطاليا في مجموعة تضم منتخبات النرويج وإستونيا ومولدوفا.

موعد مباراة إيطاليا ضد إستونيا

تنطلق صافرة مباراة إيطاليا أمام إستونيا اليوم في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة إيطاليا وإستونيا

من المقرر نقل مباراة إيطاليا ضد إستونيا اليوم في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر قناة bein Sports2.



ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث في المجموعة من انتصار وخسارة، وسجل الأزوري هدفين حتى الآن واستقبلت شباكه 3 أهداف.

ويحتاج منتخب إيطاليا لتحقيق نتيجة إيجابية ضد منتخب إستونيا حيث يحتاج للحصول على ثلاث نقاط ضرورية بعد الهزيمة ضد النرويج والفوز على مولدوفا.

وكان الاتحاد الإيطالي أعلن تعيين جينارو جاتوزو مدربًا لمنتخب إيطاليا في يونيو الماضي خلفًا للمدرب السابق لوشيانو سباليتي الذي رحل على خلفية تراجع نتائج الأزوري.

نظام تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026

بعد زيادة عدد المشاركين في نهائيات كأس العالم، من 32 إلى 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ارتفع عدد المقاعد المخصصة لمنتخبات أوروبا من 13 إلى 16 مقعدًا.

وتتنافس منتخبات القارة العجوز في 12 مجموعة، تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للمونديال.

المقاعد الـ4 المتبقية سيتم تحديدها في ملحق يقام في مارس 2026، يشارك فيه 16 منتخبًا.

المنتخبات المشاركة في الملحق هي المنتخبات الـ12 التي تحتل وصافة المجموعات في مرحلة المجموعات من التصفيات، بجانب أعلى 4 منتخبات ترتيبًا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، والتي لم تتأهل مباشرة للمونديال، ولم تصل إلى الملحق الأوروبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.